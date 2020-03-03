Спіймати Кайдаша: Шоураннер Наталка Ворожбит снялась в сериале

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по известному произведению Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» и сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит.

Читайте также Спіймати Кайдаша: 7 фактов о новом сериале Все актеры и группа вспоминают невероятно теплую и семейную атмосферу, которая была на протяжении всего съемочного процесса. Кроме того, в некоторых ролях можно будет увидеть режиссера, оператора и даже шоураннера проекта Наталку Ворожбит.

«Режиссер мне предложил сыграть, по приколу. Сказал, если я мама сериала, то должна сыграть маму – так я стала мамой одной из главных героинь Мелашки. А папу сыграл наш оператор. По-моему, получилось очень смешно. Мне кажется, вся съемочная группа снялась в эпизодах. Например, режиссер Саша Тименко сыграл ветеринара», - улыбается Наталка.

Оказывается, это не первый опыт Ворожбит в кадре. «Мне нравится сниматься. Я играла княжну Репнину в фильме про Шевченко, режиссера Александра Денисенко, и в театре был опыт игры», - делится шоураннер проекта.

Со 2 марта на телеканале СТБ ироничный и такой близкий всем сериал «Спіймати Кайдаша».