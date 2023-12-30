Що дивитися 31 грудня і 1 січня на СТБ, окрім найкращого українського серіалу «Спіймати Кайдаша»

Що покаже у новорічний період канал СТБ? Щоб підтримати усі родини, 31 грудня телеканал СТБ повертає в ефір найкращий український серіал «Спіймати Кайдаша». А також покаже ще дві мелодрами про святкові дива.

Вдруге Новий рік українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни. В час, коли повітряні тривоги та ракетний терор ворога не припиняються навіть в дні свят, коли так багато українських сімей роз’єднані, а діти в листах Миколаю просять миру в країні, домашній затишок з найдорожчими стає найбільшою цінністю.

Цю новорічну ніч ми пропонуємо провести разом з улюбленими героями, чиї історії знов нагадають: попри всі труднощі та випробування, які ми зараз проходимо, у нас обов’язково все буде добре!

Нагадаємо, що напередодні Нового року в ефірі СТБ відбувся довгоочікуваний суперфінал «МастерШеф 12 сезон». А розпочне 2024-й улюблена класика – реаліті «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» і «Хата на тата».

31 грудня, з 14:00 (з перервою на новорічне звернення Президента) – «Спіймати Кайдаша»

Серіал «Спіймати Кайдаша» / Пресслужба каналу СТБ

Переможець кінопремії «Золота Дзига».

Серіал знятий за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». І хоча оригінальна історія написана ще 1878 року, проблеми родини залишаються актуальними донині. У сучасній версії Кайдашів додалося кілька нових сюжетних поворотів, але це анітрохи не зіпсувало враження від історії. Адже Кайдашиха залишилася сварливою і солодкоголосою, Мотря – норовливою, а Мелашка – «тихим омутом».

Історія починається з того, що Лаврін, молодший син Кайдаша, повертається з армії. Він скучив по клубу, танцям і дівчатам, тому відчайдушно гуляє. А Карпо вже поклав око на Мотрю, дівчину з найбільш пробивним характером у Семигорах. Незабаром хлопцеві вдалося вмовити її одружитися. З цього моменту і почалися лихоліття для сім’ї Кайдашів. Дві господині в будинку сперечаються, лаються і б’ються. Ніхто не може поступитися і промовчати, ніхто не може пробачити. Мимоволі втягнуті в конфлікт чоловіки теж перестають довіряти один одному…

У серіалі неймовірний акторський склад: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська та інші.

Шоуранерка: Наталія Ворожбит.

Режисер: Олександр Тименко.

Продюсер: Єгор Малихін.

Кількість серій: 12.

«Діда Мороза не буває», чотирисерійна мелодрама у новорічну ніч, одразу після «Спіймати Кайдаша»

Мелодрама «Діда Мороза не буває» / Пресслужба каналу СТБ

Дана випадково знайомиться з дівчинкою з дитячого будинку, яка найбільше за все мріє про сім’ю і подарунки. Героїня залишилась під таким сильним враженням, що вирішила допомогти дівчинці виконати мрію. Але поступово Дана розуміє, що зблизилася з дитиною, і хоче її вдочерити.

Цей процес виявляється надто складним через непереборну бюрократичну стіну. Незаміжній Дані не дають дитину під опіку. І саме в цей момент доля зводить Дану з Олександром, бізнесменом із Латвії. В прагненні подолати усі перепони Дана і Олександр вирішують одружитися, але й не підозрюють, як багато навколо них недоброзичливців.

У ролях: Валерія Xодос, Павло Текучов, Єлизавета Майська, Катерина Вишнева, Павло Тупіков, Лілія Хагорна, Ірина Мак.

«Ми більше ніж я», мелодрама у новорічну ніч, після «Діда Мороза не буває»

Мелодрама «Ми більше ніж я» / Пресслужба каналу СТБ

Неймовірна новорічна історія про обмін тілами!

Щоб врятувати шлюб батьків від краху, хлопчик Дмитро перед Новим роком загадав бажання: щасливу сім’ю. Однак доля вирішила зіграти зі Степовими особливу гру – вона переселила душу Насті в Максима, а його душу – у тіло жінки! Що нарешті зрозуміє подружжя, опинившись в тілах одне одного? Та чи допоможе новорічне диво здійснити мрію їхнього сина?

У ролях: В’ячеслав Довженко, Віра Кобзар, Анастасія Карпенко, Тетяна Зіновенко та інші.

1 січня, 13:00 – «МастерШеф. Професіонали 4 сезон»

«МастерШеф. Професіонали 4 сезон» / Пресслужба каналу СТБ

Велика війна відібрала у нас тихі ночі і мирну реальність. Але окупантам не відняти нашої сили, наших мрій та нашого Життя. Головне кулінарне реаліті країни «МастерШеф» – як приклад незламності, адже продовжує створюватись в умовах повномасштабної війни.

Робота над четвертим сезоном «МастерШеф. Професіонали» стартувала в середині листопада 2022 року і тривала до кінця січня 2023-го. Проєкт став першим великим телевізійним реаліті, яке вироблялося за усіма форматними правилами в умовах щоденних повітряних тривог та блекаутів.

Акценти цього сезону зосереджені на національній кухні, локальних продуктах та українських кулінарних традиціях. «МастерШеф» покаже глядачам, що українські рецепти спроможні скласти гідну конкуренцію закордонним стравам. Що з простих, дешевих і доступних сьогодні продуктів, у скрутному становищі без світла і газу українці можуть готувати красиво, цікаво і корисно.

Майстерність професіоналів оцінюють незмінні судді проєкту «МастерШеф» та активні волонтери – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

1 січня, 17:00 – «Спіймати Кайдаша», режисерська версія (понеділок-четвер)

Улюблений серіал українців у повній версії! Ви побачите діалоги та сцени, які не увійшли в основний показ. Ще більше цікавих фактів про родину Кайдашів, всі деталі конфлікту Мотрі та Кайдашихи, особистих переживань Лавріна та Карпа, драми Омелька й Мелашки.

У ролях: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська й ін.

Шоуранерка: Наталія Ворожбит.

Режисер: Олександр Тименко.

Продюсер: Єгор Малихін.

Кількість серій: 12.

1 січня, 20:00 – «Хата на тата», понеділок-четвер по 2 випуски

Проєкт «Хата на тата» / Пресслужба каналу СТБ

Новорічна класика в ефірі СТБ! Історії, які варто дивитися і передивлятися. Адже найкращі випуски проєкту «Хата на тата» створять справжній дух сімейного свята.

Правила незмінні: втомлена побутом і відсутністю допомоги мама вирушає відпочити. У татусів є рівно тиждень, аби впоратися з усім, що раніше в родині лежало виключно на плечах дружини: виховання дітей, готування їжі, закупки продуктів, прибирання, догляд за домашніми тваринами та інші хатні справи, про які вони чомусь і гадки не мали.

Розпач, курйози, незграбність, спроби адаптувати побутові задачі по-своєму і нарешті знайти спільну мову з дітьми, пральною машиною та віником. В дні зимових свят «Хата на тата» нагадає, що з любов’ю в кожній родині можливо все! Навіть за тиждень перевиховати найлінивішого татуся країни.