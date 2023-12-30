МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023 дивитися онлайн

30 грудня 2023 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

30 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 18 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 30.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього дня аматори чекали весь сезон, адже вже в кінці епізоду стане відоме ім’я переможця МастерШеф-12! Два суперфіналісти вже визначені, ще два – змагатимуться за своє місце в суперфіналі. Завдання, звісно, буде рівня переможця! І це далеко не гра слів… Судді виберуть п’ять найкращих сетів переможців за всі сезони проєкту, а задача претендентів на суперфінал – довершити та покращити їх! Чи наважиться хтось переробити страви Ольги Мартиновської? Далі на найсильніших учасників сезону чекатиме традиційне останнє випробування. Кожен приготує сет з трьох страв, який включатиме закуску, основну страву та десерт. Чий концепт стане переможним? А хто попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 18 випуск від 30.12.2023.

18 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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