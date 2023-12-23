МастерШеф 12 сезон 17 випуск: троє учасників покинули шоу 23.12.2023

23 грудня 2023 22:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 17 випуск: троє учасників покинули шоу 23.12.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 17 випуску від 23.12.2023
Пресслужба каналу СТБ

23 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 17 випуску МастерШеф 12 сезон від 23.12.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! Сьогодні на «МастерШеф 12 сезон», за крок до фіналу, відразу троє учасників покинули шоу, адже на кожному конкурсі прощались з одним аматором. Кожна помилка коштувала участі у проєкті!

У першому випробування учасники не лише готували, а і дегустували. Страва складається з 14 інгредієнтів, за спинами кулінарів чекало 28 інгредієнтів: 14 правильних, які судді використали у стравах, та 14 хибних. Після куштування страви у кулінара було 7 хвилин, аби знайти потрібні інгредієнти. Переможців визначали бали. На жаль, найгірше з цим конкурсом впорався Руслан Батильчук. Тому саме він покинув шоу вже після першого випробування.

Руслан Батильчук – учасник МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

У другому конкурсі аматори знайшли під коробками-загадками дуже знайомі їм продукти. Адже саме з них вони готували свої страви для кастингу. Тепер вони повинні були показати, чого навчилися за цей час, переосмисливши ті ж самі продукти на новий лад. Найгірше з цим конкурсом впорався Ілля Харламов. Тому саме він покинув шоу після другого випробування.

Ілля Харламов – учасник МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

У третьому конкурсі на аматорів чекали завдання, які свого часу відправили їх у чорні фартухи. Права на помилку сьогодні не було! Учасники повинні були показати, що вони навчилися на своїх помилках і готові переробити свої невдалі страви ще раз. І за крок до суперфіналу шоу покинула Катерина.

Катерина Радченко – учасниця МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Першими суперфіналістами 12 сезону МастерШеф стали Валерія Матрохіна і Ольга Рябенко. А ось Вікторія Науменко і Роман Нестерчук будуть змагатися між собою, хто ж із них замкне трійку суперфіналістів.

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