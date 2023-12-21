Ольга Мартиновська поділилася порадами, як з користю для ментального здоров’я провести вільний час

21 грудня 2023 14:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ольга Мартиновська поділилася порадами, як з користю для ментального здоров’я провести вільний час
Шеф-кухарка Ольга Мартиновська
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проекту «Хто зверху?» шеф-кухарка Ольга Мартиновська розповіла про своє дозвілля.

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Психологи стверджують, що в складний і тривожний для всіх період потрібно активно проводити час і планувати дозвілля. За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) шеф-кухарка та зірка проєкту «Майстер Шеф» Ольга Мартиновська розповіла, як вона планує свої дні та рятується від тривожності.

Я підтримую психологів, що планувати й наповнювати дозвілля необхідно. Від думок про нашу реальність рятує робота. Вихідних у мене дуже мало. І, здається, що в ці дні я ще більше втомлююся, бо намагаюся встигнути та наздогнати все, – розповідає Ольга Мартиновська. – Хочеться набутися з дитиною, зайнятися спортом, зняти відео рецептів для інсти, вирішити якісь адміністративні чи побутові питання – зламалася ручка на дверях, не ввімкнене опалення, замінити масло в автомобілі, зробити новий паспорт дитині та ін. А ще хочеться спокійно випити кави вдома, зустрітися з друзями, сходити в кіно й на побачення... Встигаю в той один вихідний половину з усього запланованого.

Телеведуча каже, що в будь-якому разі потрібно обовʼязково спілкуватися з людьми. Саме спілкування може надихати, рятувати, наповнювати. А ще ділиться трьома ідеями, як якісно та з користю для фізичного і ментального здоров’я провести вільний час.

Шеф-кухарка Ольга Мартиновська / Пресслужба Нового каналу

Ритуали краси рятують

Якщо ти дівчина, то точно заплануй б’юті-години: зроби маску чи масаж обличчя сама, сходи до косметолога чи на масаж усього тіла, непоспішливо поскрабуйся у ванній. 

Влаштуйте трапезу

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Сніданок з коханою людиною чи вечеря з друзями або дитиною – це клас! Але проведіть цей час неспішно, насолоджуючись красивою їжею, напоями. Роздивляйтеся навколо, на людей, ловіть красиві обличчя, емоції, усмішки інших.

Смачно поспіть

Якісний сон – запорука краси, здоровʼя, настрою, успішності та продуктивності. А якщо залишився час після всіх попередніх пунктів, займіться сексом. І не кажіть, що болить голова (усміхається).

Нагадаємо, 

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