«Буде перехоплювати подих»: топ-5 фільмів на зимові вечори від Олени-Крістіни Лебідь

7 грудня 2023 14:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Буде перехоплювати подих»: топ-5 фільмів на зимові вечори від Олени-Крістіни Лебідь
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» та учасниця «Хто зверху?» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які кінострічки її вразили останнім часом.

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Святий Миколай прийшов і привів за собою різдвяні свята! Атмосферні вечори з глінтвейном оголошуються відкритими. Звісно, must see цього періоду «Сам удома» та «Гаррі Поттер» не відміняються. Але треба запланувати й інший контент для перегляду. 

Фільмами, які вразили за останній місяць, поділилася ведуча проєкту «Аферисти в сітях» та учасниця випуску «Хто зверху?», який Новий канал покаже 7 грудня о 20:00, Олена-Крістіна Лебідь. Ви точно чули про ці фільми, але, вірогідно, відкладали перегляд. Саме час вписати їх до списку справ: «Зробити під час святкових вихідних».

Україно-польська історична драма «Щедрик»

Будьте готові, що регулярно перехоплюватиме подих. Це фільм про безкінечну сердечність та силу української жінки! Ну, написала трохи пафосно, але там реально глибоко душевно. Подивіться обов’язково.

Американська драма на основі реальних подій «Опенгеймер» 

Так, це сильне кіно. Дуже цікаво дивитися, як створювалася ядерна бомба, як саме до цього йшли її творці. Відчуєте, як щось йокнуло, коли перед випробуванням бомби творці уклали парі… Знаєте, на що? А чи не бабахне взагалі весь світ? Адже ніхто до кінця не знав силу хімічних реакцій складових бомби. І це досі головне питання. 

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Детектив «Привиди Венеції»

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Запаморочливий детектив! Все, як я люблю. Всі підозрюють одного, детектив Еркюль Пуаро – іншого, а вбивця зовсім неочікувано лоханувся через квіточки. Заінтригувала?

Детектив «Вбивство на Нілі» 

Фільм із тієї ж серії про Еркюля Пуаро, що й «Привиди Венеції». Він про багату та знамениту акторку, яка влаштовує круїз із друзями на своїй шикарній яхті. Але скоро власницю знаходять із простреленою головою. Виявляється, в круїз поїхали не лише друзі. Або… Не всі друзі, хто ними прикидаються. Фінал викликав у мене шок! 

Українська комедія «Люксембург, Люксембург»

Це просто топчик! Офігенно! 10 з 10. Заради цього фільму я б навіть ініціювала український «Оскар»! У вигляді золотого тризуба (усміхається). І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв можна розтягувати на цитати!

Нагадаємо,

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