Наталка Денисенко розповіла про свій інстадетокс

5 грудня 2023 14:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла про свій інстадетокс
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «Хто зверху?» зірка «Звʼязку» Наталка Денисенко розповіла про ведення Instagram.

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А ви знали, що звичні нам Instagram, TikTok, Facebook вважають дешевим дофаміном? Адже публікації в соцмережах можуть викликати залежність та змушують гортати стрічку далі в пошуках чогось цікавішого. Тож з кожним роком дедалі більшої популярності набирає цифровий детокс – період, коли людина навмисно відмовляється від використання соцмереж і гаджетів. Зірка скетчкому Нового каналу «Звʼязок» Наталка Денисенко щодня публікує дописи в Instagram та ділиться яскравим контентом з майже 360 тис. підписників! 

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» акторка розповіла, що раніше навіть не думала про відмову від соцмереж. Та все змінила велика війна.

Я просто обожнюю спілкування, Instagram, своїх підписників. Мені подобається займатися сторінкою, публікувати цікавий контент. І раніше ніколи не втомлювалася від соцмереж, – каже Наталка Денисенко. – Та з повномасштабним вторгненням стало значно важче вести Instagram. Бувають емоційно складні дні, коли усвідомлюєш, що зараз публікувати щось про своє життя взагалі недоречно. Памʼятаю, влітку була в такому заплутаному стані. 6 червня помер мій свекор. І того ж дня сталася трагедія на Каховській ГЕС. Мене так накрило! Тому я не виходила в публічний простір деякий час.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

У той момент акторка не розуміла, для чого взагалі потрібні соцмережі.

Адже здавалося, що це все ілюзія! Світ закривається від реальності гарними відео й фото, – зазначає Наталка. – Приміром, мене блокували вже шість разів через правдиві дописи про повномасштабну війну! А деякі сторіз просто видалялися. Тепер я розуміюся на правилах Instagram і намагаюся зашифровувати такі слова як росія, москалі, війна, смерть. Але все одно мій акаунт вважається «небезпечним».

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Та навіть після цифрового детоксу зірка «Звʼязку» завжди повертається до своїх підписників в Instagram.

Адже дуже багато людей дивляться мене. І вони потребують того, щоб отримувати цікавий контент від Наталки Денисенко. Тому я повертаюся, – додає акторка.

Нагадаємо, 

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