Наталка Денисенко розповіла про свій інстадетокс
За лаштунками шоу «Хто зверху?» зірка «Звʼязку» Наталка Денисенко розповіла про ведення Instagram.
У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» акторка розповіла, що раніше навіть не думала про відмову від соцмереж. Та все змінила велика війна.
Я просто обожнюю спілкування, Instagram, своїх підписників. Мені подобається займатися сторінкою, публікувати цікавий контент. І раніше ніколи не втомлювалася від соцмереж, – каже Наталка Денисенко. – Та з повномасштабним вторгненням стало значно важче вести Instagram. Бувають емоційно складні дні, коли усвідомлюєш, що зараз публікувати щось про своє життя взагалі недоречно. Памʼятаю, влітку була в такому заплутаному стані. 6 червня помер мій свекор. І того ж дня сталася трагедія на Каховській ГЕС. Мене так накрило! Тому я не виходила в публічний простір деякий час.
У той момент акторка не розуміла, для чого взагалі потрібні соцмережі.
Адже здавалося, що це все ілюзія! Світ закривається від реальності гарними відео й фото, – зазначає Наталка. – Приміром, мене блокували вже шість разів через правдиві дописи про повномасштабну війну! А деякі сторіз просто видалялися. Тепер я розуміюся на правилах Instagram і намагаюся зашифровувати такі слова як росія, москалі, війна, смерть. Але все одно мій акаунт вважається «небезпечним».
Адже дуже багато людей дивляться мене. І вони потребують того, щоб отримувати цікавий контент від Наталки Денисенко. Тому я повертаюся, – додає акторка.
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