Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв в четвертый раз станет мамой
5 декабря 2021 12:50
Туренко Андрей
Звезды фильма «Гарри Поттера» продолжают радовать своих фанатов приятными новостями.
Буквально в конце осени о скором пополнении в семье сообщила исполнительница роли Пэнси Паркинсон Скарлетт Бирн
. Вместе со своим мужем Купером Хефнером она ждет рождения близнецов.
А вот в минувшую пятницу о своей беременности сообщила исполнительница роли Лаванды Браун – актриса Джесси Кейв. Девушка станет мамой в четвертый раз.
Актриса Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave
Этой радостной новостью Джесси Кейв поделилась на своей странице в Инстаграм. Свой пост актриса сопроводила целой импровизированной фотосессией, в которой она продемонстрировала свой округлившийся животик.
Не могу больше скрывать свою беременность, – подписала снимки Кейв.
Пол малыша, который вскоре должен родиться, Джесси пока не сообщала. Вместе со своим мужем стендап-комиком Альфи Брауном она сейчас воспитывает троих детей: сыновей Донни и Абрахама, а также дочь Марго.
Актриса Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave
Напомним,