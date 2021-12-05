Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв в четвертый раз станет мамой

Звезды фильма «Гарри Поттера» продолжают радовать своих фанатов приятными новостями.

Буквально в конце осени о скором пополнении в семье сообщила исполнительница роли Пэнси Паркинсон Скарлетт Бирн . Вместе со своим мужем Купером Хефнером она ждет рождения близнецов.

А вот в минувшую пятницу о своей беременности сообщила исполнительница роли Лаванды Браун – актриса Джесси Кейв. Девушка станет мамой в четвертый раз.

Актриса Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave

Этой радостной новостью Джесси Кейв поделилась на своей странице в Инстаграм. Свой пост актриса сопроводила целой импровизированной фотосессией, в которой она продемонстрировала свой округлившийся животик.

Не могу больше скрывать свою беременность, – подписала снимки Кейв.

Пол малыша, который вскоре должен родиться, Джесси пока не сообщала. Вместе со своим мужем стендап-комиком Альфи Брауном она сейчас воспитывает троих детей: сыновей Донни и Абрахама, а также дочь Марго.

Актриса Джесси Кейв / instagram.com/jessiecave

Напомним,