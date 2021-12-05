Даша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии

Сейчас Даша Астафьева – одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса.

За плечами у Даши Астафьевой не только карьера в группе «NikitA», но и большой опыт работы моделью в стиле ню. Своей красотой звезде даже удалось привлечь внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy.

Но, чтобы быть раскрепощенной во время откровенных фотосессий, Даше пришлось пройти нелегкий путь и даже столкнуться с буллингом со стороны фотографов.

Певица и модель Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Особенно звезде досталось в начале карьеры. На YouTube-канале Эбаут в шоу «Як (не) любити себе голими» Астафьев рассказала о своей первой ню-фотосессии.

Тогда Даше было 17-18 лет. Она была мечтательной студенткой и неуверенной в себе девушкой. Но когда все-таки решилась обнажиться перед камерой, это стало ее победой над собой.

Певица и модель Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Даша смогла побороть свой страх и неуверенность даже несмотря на критику со стороны фотографа. Тогда мужчина говорил, что ей нужно изменить форму бровей, что у нее некрасивые ногти и кривые зубы.

Я была студенткой, мечтательной и неуверенной в себе. И на фразу фотографа «так что, разденешься?», я просто сбросила одежду, – вспоминает Астафьева. – До этого он сказал, что мне нужно изменить форму бровей, у меня некрасивые ногти, зубы кривые... И это действительно может и было, потому что я была девочкой из маленького городка. С фотосессиями у меня не было ничего общего.

Напомним,