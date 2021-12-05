Даша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии

5 декабря 2021 00:50 Туренко Андрей
Даша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии
Певица и модель Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Сейчас Даша Астафьева – одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса.

Читайте такжеХолостячка-2: кто победил в шоу 03.12.2021
За плечами у Даши Астафьевой не только карьера в группе «NikitA», но и большой опыт работы моделью в стиле ню. Своей красотой звезде даже удалось привлечь внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy.

Но, чтобы быть раскрепощенной во время откровенных фотосессий, Даше пришлось пройти нелегкий путь и даже столкнуться с буллингом со стороны фотографов. 

Певица и модель Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva
Особенно звезде досталось в начале карьеры. На YouTube-канале Эбаут в шоу «Як (не) любити себе голими» Астафьев рассказала о своей первой ню-фотосессии.

Читайте такжеЖеня Галич рассказал о ДТП, после которого получил серьезную травму - фото
Тогда Даше было 17-18 лет. Она была мечтательной студенткой и неуверенной в себе девушкой. Но когда все-таки решилась обнажиться перед камерой, это стало ее победой над собой.

Певица и модель Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva
Даша смогла побороть свой страх и неуверенность даже несмотря на критику со стороны фотографа. Тогда мужчина говорил, что ей нужно изменить форму бровей, что у нее некрасивые ногти и кривые зубы.

Я была студенткой, мечтательной и неуверенной в себе. И на фразу фотографа «так что, разденешься?», я просто сбросила одежду, – вспоминает Астафьева. – До этого он сказал, что мне нужно изменить форму бровей, у меня некрасивые ногти, зубы кривые... И это действительно может и было, потому что я была девочкой из маленького городка. С фотосессиями у меня не было ничего общего.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Даша Астафьева социальные сети фотосессия откровенные фото новости

Материалы по теме

Беременная plus-size модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последних месяцах беременности - фото
Новости

Беременная plus-size модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последних месяцах беременности - фото
Тоня Матвиенко впервые рассказала о расставании родителей
Новости

Тоня Матвиенко впервые рассказала о расставании родителей
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося
Новости

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося
МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021
Новости

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 7 выпуске от 04.12.2021

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Популярное видео

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK