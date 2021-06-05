Сексуальная Даша Астафьева наслаждается отдыхом в Турции ‒ горячие фото красотки

5 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Сексуальная Даша Астафьева наслаждается отдыхом в Турции ‒ горячие фото красотки
Певица Даша Астафьева
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Певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила поклонников стройной фигурой.

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Знаменитость проводит первые дни лета на одном из курортов Турции, в городе Кемер. Именно оттуда звезда публикует красочные фото и видео в купальниках, демонстрируя все прелести своего тела.

Так, на одном из роликов Даша показала, как нежится в бассейне на территории отеля. Модель в красном сдельном купальнике подплыла к бортику и эротично вынырнула из воды. Девушка легла на пол и загадочно улыбнулась на камеру.

Следующая серия снимков была сделана уже возле огромных камней на берегу моря. Астафьева появилась в кадре в купальнике кирпичного цвета в черный горох и больших солнцезащитных очках. Она приняла эффектную позу, акцентируя внимание на длинных ногах и глубоком декольте.

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Фолловерам такие кадры знаменитости пришлись по вкусу, о чем они ей написали под постами: «Даша, Вы идеал женской фигуры и внешности в целом! Обожаю смотреть на Вас. Сохраните себя, пожалуйста, такой же максимально натуральной», «Райское место и ты ангел», «Эталон красоты!», «Восхищаюсь!», «Она прекрасна с любой стороны и в любое время года».

Напомним,

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