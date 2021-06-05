Сексуальная Даша Астафьева наслаждается отдыхом в Турции ‒ горячие фото красотки
Певица Даша Астафьева в очередной раз восхитила поклонников стройной фигурой.
Так, на одном из роликов Даша показала, как нежится в бассейне на территории отеля. Модель в красном сдельном купальнике подплыла к бортику и эротично вынырнула из воды. Девушка легла на пол и загадочно улыбнулась на камеру.
Следующая серия снимков была сделана уже возле огромных камней на берегу моря. Астафьева появилась в кадре в купальнике кирпичного цвета в черный горох и больших солнцезащитных очках. Она приняла эффектную позу, акцентируя внимание на длинных ногах и глубоком декольте.
Напомним,