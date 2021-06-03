Супруга Робби Уильямса остригла мужа налысо в прямом эфире – видео
Робби Уильямс лишился своей шевелюры и запечатлел весь процесс на видео.
Выйдя в прямой эфир в Инстаграм вместе со своей женой Айдой Филд, Робби показал весь процесс. Прихватив с собой машинку для стрижки, супруги отправились на балкон. Спустя несколько минут, Уильямс предстал совершенно лысым.
Робби Уильмс – это все или ничего, когда дело доходит до его волос… И, по-видимому, теперь ничего! – подписала видеоролик Айда.
Фолловеры оценили такую "трансформацию" артиста. многие из них отметили, что лысым Робби выглядит моложе, а также вспомнили "Робби из 90-х".
Напомним,