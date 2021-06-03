Супруга Робби Уильямса остригла мужа налысо в прямом эфире – видео

3 июня 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Супруга Робби Уильямса остригла мужа налысо в прямом эфире – видео
Певец Робби Уильямс
instagram.com/robbiewilliams

Робби Уильямс лишился своей шевелюры и запечатлел весь процесс на видео.

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За время карантина певец Робби Уильямс отрастил себе длинные волосы. Видеть в таком имидже артиста поклонникам непривычно, да и сам он, видимо, не привык  к такой длине. Поэтому, недолго думая, мужчина решил остричь свою шевелюру.

Выйдя в прямой эфир в Инстаграм вместе со своей женой Айдой Филд, Робби показал весь процесс. Прихватив с собой машинку для стрижки, супруги отправились на балкон. Спустя несколько минут, Уильямс предстал совершенно лысым.

Супруга Робби Уильямса остригла мужа налысо в прямом эфире / Коллаж Tv.ua

Робби Уильмс – это все или ничего, когда дело доходит до его волос… И, по-видимому, теперь ничего! – подписала видеоролик Айда.

Фолловеры оценили такую "трансформацию" артиста. многие из них отметили, что лысым Робби выглядит моложе, а также вспомнили "Робби из 90-х".

Напомним,

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