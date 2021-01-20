Робби Уильямс заразился коронавирусом: самоизоляцию певец проводит на Карибских островах

20 января 2021 14:10 Юлия Крутиева
Робби Уильямс заразился коронавирусом: самоизоляцию певец проводит на Карибских островах
Певец Робби Уильямс
instagram.com/robbiewilliams

Список знаменитостей, которые заразились коронавирусом, продолжает увеличиваться.

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В этот раз вслед за своими коллегами коронавирус подтвердился у Робби Уильямса. О диагнозе музыканта первыми сообщили журналисты портала «The Sun».

Положительный результат теста на COVID-19 Уильямс получил во время своего отдыха на Карибских островах, куда он отправился в конце 2020 года вместе со своей семьей.

Поставленный диагноз слегка нарушил планы 46-ленего музыканта. Он был вынужден самоизолироваться на вилле в Сен-Бартс, неделя проживания в которой стоит 145 000 долларов.

Певец Робби Уильямс / instagram.com/robbiewilliams

Он прикован к вилле, где остановился с семьей, - сообщают инсайдеры. - Это не совсем худшее место в мире, где можно было изолироваться, но он не может пойти на пляж. Ему придется находиться в карантине до 14 дней.

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Как сейчас себя чувствует Робби и удалось ли уберечься от заражения COVID-19 жене и детям певца, пока ничего не известно.

Напомним, 

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