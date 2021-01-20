Робби Уильямс заразился коронавирусом: самоизоляцию певец проводит на Карибских островах
Список знаменитостей, которые заразились коронавирусом, продолжает увеличиваться.
Положительный результат теста на COVID-19 Уильямс получил во время своего отдыха на Карибских островах, куда он отправился в конце 2020 года вместе со своей семьей.
Поставленный диагноз слегка нарушил планы 46-ленего музыканта. Он был вынужден самоизолироваться на вилле в Сен-Бартс, неделя проживания в которой стоит 145 000 долларов.
Он прикован к вилле, где остановился с семьей, - сообщают инсайдеры. - Это не совсем худшее место в мире, где можно было изолироваться, но он не может пойти на пляж. Ему придется находиться в карантине до 14 дней.
Напомним,