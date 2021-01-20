МАСКА: участница в костюме Розы заявила, что у нее были отношения с одним из детективов

В первом эфире грандиозного шоу «МАСКА» накалились страсти. Участница проекта – соблазнительная Роза заявила, что имела отношения с одним из детективов. Андрей Данилко и DZIDZIO отреагировали на такой ход событий.

Очаровательная Роза вышла на сцену проекта «МАСКА» с песней группы «ВИА ГРА» – «Бриллианты». Звездные детективы сразу заметили, что участница имеет соблазнительные формы. А ведущий шоу Владимир Остапчук решил помочь зрителям и спросил у нее – одинока ли она или состоит в отношениях, на что услышал достаточно интересный ответ.

Мое сердце принадлежит именно вам. Ведь когда-то один из почтенных наших детективов мне пообещал руку и сердце. Но отдал его другой женщине. Навсегда, – шокировала Роза в эфире канала «Украина».

Детективы шоу МАСКА Оля Полякова и Дзидзьо / пресс-служба канала Украина

Оля Полякова сразу отреагировала предположением, что это может быть Андрей Данилко и не обязательно в реальной жизни – возможно, это было в фильме или мюзикле.

Нет, нет! Я женат на сцене, поэтому не нужно... Нет, ну я по пьяни могу наобещать чего угодно... Миша, ану колись! – обратился Андрей Данилко к DZIDZIO в эфире шоу «МАСКА».

Однако Михаил Хома, он же DZIDZIO, не стал комментировать слова участницы. А Королева ночи Оля Полякова имела свое предположение, связанное с фильмом, где они сыграли вместе со звездной коллегой.

Детектив шоу МАСКА Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина

Я могу сказать, что фигурой она похожа на Анну Саливанчук, – прокомментировала Оля Полякова.

А кто же скрывается под маской Розы и какая история связывает участницу шоу «МАСКА» с одним из звездных детективов, зрители узнают совсем скоро. Смотрите премьеру оригинального шоу «МАСКА» в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,