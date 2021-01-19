Анита Луценко развенчала о себе ложное мнение: Я люблю пиццу, спагетти, шампанское

19 января 2021 11:50 Юлия Крутиева
Анита Луценко развенчала о себе ложное мнение: Я люблю пиццу, спагетти, шампанское
Фитнес-тренер Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о своем рационе питания и тренировках.

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Ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко может похвастаться невероятно шикарной фигурой. Многие считают, что для достижения таких форм она максимально ограничивает себя в еде и сутками тренируется.

На своей странице в Инстаграм фитнес-тренер решила вывести своих подписчиков из заблуждения. Анита признается, что видимо ее образ на телевидении борца за похудение и повлиял на то, что у публики сформировалось ложное мнение о ней.

Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходиться кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, Сахаре, десертах и я не тренируюсь круглосуточно, – пишет в Сети Луценко. – Очевидно, образ на ТВ борца за похудение сформировал ложное мнение обо мне и не могу сказать, что мне это нравится. Мне кажется вводит в заблуждение о том, о чем я тут вообще работаю. Уточняю! Я считаю, жизнь не должна основываться на еде, тренировки исключительно должны быть в удовольствие (будет это бодифлекс, танцы, бадминтон или велосипед - вообще не важно), важнее, сколько вы просто шевелитесь в течении дня и спите, и счастливы вы при этом или нет! Если нет! К черту такую жизнь! Тренировки и еда! Это только часть жизни! Ну процентов 5, например. Если вы не бодибилдер или модель, которые прилагают особые усилия, чтоб зарабатывать на своём теле.

Фитнес-тренер Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

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Также Анита Луценко призналась, что кубиков на ее теле нет, и у нее нет такой цели. Она живет в удовольствие, в балансе с собой и своим телом, и это куда важнее. 

Я люблю пиццу, спагетти, шампанское, птичье молоко и все остальное! Да, при этом у меня не 10% жира (а 21%) и нет кубиков, но у меня и нет цели жить с кубиками! Цель - жить с удовольствием и без переборов и без невроза. А в балансе! Пью ли я чай с сахаром - нет! Съем ли я Киевский торт на ДР - Да!

Фитнес-тренер Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Напомним,

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