Анита Луценко развенчала о себе ложное мнение: Я люблю пиццу, спагетти, шампанское
Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о своем рационе питания и тренировках.
На своей странице в Инстаграм фитнес-тренер решила вывести своих подписчиков из заблуждения. Анита признается, что видимо ее образ на телевидении борца за похудение и повлиял на то, что у публики сформировалось ложное мнение о ней.
Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходиться кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, Сахаре, десертах и я не тренируюсь круглосуточно, – пишет в Сети Луценко. – Очевидно, образ на ТВ борца за похудение сформировал ложное мнение обо мне и не могу сказать, что мне это нравится. Мне кажется вводит в заблуждение о том, о чем я тут вообще работаю. Уточняю! Я считаю, жизнь не должна основываться на еде, тренировки исключительно должны быть в удовольствие (будет это бодифлекс, танцы, бадминтон или велосипед - вообще не важно), важнее, сколько вы просто шевелитесь в течении дня и спите, и счастливы вы при этом или нет! Если нет! К черту такую жизнь! Тренировки и еда! Это только часть жизни! Ну процентов 5, например. Если вы не бодибилдер или модель, которые прилагают особые усилия, чтоб зарабатывать на своём теле.
Я люблю пиццу, спагетти, шампанское, птичье молоко и все остальное! Да, при этом у меня не 10% жира (а 21%) и нет кубиков, но у меня и нет цели жить с кубиками! Цель - жить с удовольствием и без переборов и без невроза. А в балансе! Пью ли я чай с сахаром - нет! Съем ли я Киевский торт на ДР - Да!
Напомним,