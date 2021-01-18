У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайный особняк: подробности

Стало известно о тайной недвижимости принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Оказалось, что Кенсингтонский дворец и поместье Анмер-Холл в Норфолке, которые являются двумя официальными резиденциями, – не являются всей недвижимостью герцогов. Британская пресса сообщает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям владеют еще одним тайным особняком.

Информации о резиденции в прессе очень мало. Известно, что Коттедж Там-на-Гар подарила принцу Уильяму его прабабушка – мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон. Дом герцогов расположен в королевском поместье Балморал, которое занимает 50 акров и насчитывает около 150 зданий.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети - Шарлотта, Джордж и Луи / Fotobank / GettyImages

Отметим, что фотографии коттеджа принца Уильяма и Кейт Миддлтон в сети нет. Он скрыт от посторонних глаз за высокими деревьями и незамеченным к нему невозможно подобраться. Супруги с детьми посещали особняк в 2019 году во время летних каникул в Шотландии.

Это единственный дворец, в котором герцоги Кембриджские могут гарантировать себе неприкосновенность их частной жизни, и, вероятно, именно поэтому там началось так много королевских отношений. Миддлтон и Уильям проводили время там, когда Кейт впервые познакомилась с его семьей, – говорится в одном из документальных фильмов.

Напомним,