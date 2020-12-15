Сестра Кейт Миддлтон беременна во второй раз
В британской королевской семье грядет еще одно пополнение. Вслед за дочерью принцессы Анны – Зарой – стало известно о беременности Пиппы Миддлтон.
Сегодня же зарубежные СМИ сообщили, что 37-летняя Пиппа беременна во второй раз. Распространившуюся информацию пока что ни Пиппа, ни ее супруг Джеймс Мэттьюз, не прокомментировали.
Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в трудный год. Вся семья в восторге, – сказал инсайдер изданию Page Six.
Отметим, что своего первенца Миддлтон родила в больнице святой Марии. В этой же клинике рожала своих троих наследников и ее сестра Кейт.
Напомним,
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