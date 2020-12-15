Сестра Кейт Миддлтон беременна во второй раз

В британской королевской семье грядет еще одно пополнение. Вслед за дочерью принцессы Анны – Зарой – стало известно о беременности Пиппы Миддлтон.

В середине октября 2018 года младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа – впервые стала мамой. Счастливые родители дали малышу поистине королевское имя – Артур Майкл Уильям (Майкл – в честь дедушки Миддлтон, Уильям – в честь крестного малыша, принца Уильяма, и Артур – одно из самых популярных имен в королевской семье – Прим. ред.).

Пиппа Миддлтон / Fotobank / GettyImages

Сегодня же зарубежные СМИ сообщили, что 37-летняя Пиппа беременна во второй раз. Распространившуюся информацию пока что ни Пиппа, ни ее супруг Джеймс Мэттьюз, не прокомментировали.

Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в трудный год. Вся семья в восторге, – сказал инсайдер изданию Page Six.

Отметим, что своего первенца Миддлтон родила в больнице святой Марии. В этой же клинике рожала своих троих наследников и ее сестра Кейт.

Пиппа и Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages

Напомним,