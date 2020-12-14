Голос країни-11: стали известны имена всех тренеров шоу нового сезона

Уже скоро на телеканале «1+1» стартует одиннадцатый сезон самого масштабного музыкального шоу «Голос країни», которое открывает новую страницу своей истории и выходит под названием Перезагрузка.

В центре внимания проекта «Голос країни-11» , на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.

В тренерскую панель в этом сезоне вошли топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, рассказал, каких вокалистов ищет на шоу.

«Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь».

Певец Олег Винник / пресс-служба канала 1+1

А диджитал-открытие года DOROFEEVA, которая была наставницей в пятом сезоне «Голос. Діти», так прокомментировала свое участие в шоу.

«Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь - я стала сольной певицей и тренером «Голосу країни». Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев - это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия - найти суперзвезд и показать их всей стране».

Певица DOROFEEVA / пресс-служба канала 1+1

В новом сезоне «Голосу країни» изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

В этом году проект начинает новую страницу своей истории. Ожидаемый новый сезон, который выйдет под названием «Голосу країни. Перезавантаження» станет инновационным и технологическим с точки зрения производства шоу. К тому же, мы разыскали невероятно талантливых вокалистов со всех уголков Украины и мира - они и являются настоящей перезагрузкой шоу. Также мы обновили тренерскую панель - собрали всех топовых звезд в одном проекте. Наши звездные наставники - невероятные профессионалы, гуру каждый в своем стиле музыки. Они сделают все возможное, чтобы получить именно в свою команду талантливого участника, - комментирует новый сезон руководитель направления «Big Entertainment Shows» «1+1» Владимир Завадюк.

Голос країни-11: стали известны имена всех тренеров шоу / пресс-служба канала 1+1

Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара украинцев - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним,