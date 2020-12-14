Супер Топ-модель по-украински: участница реалити стала жертвой домашнего насилия

Таня Брык из модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» три года жила в аду, но долго не могла в этом признаться.

Чем ближе к финалу «Супер Топ-модели по-украински» , тем больше тайн раскрывают участницы модельного реалити Нового канала. Так, на съемках социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием, выяснилось, что одна из девушек — Таня Брык — и сама была жертвой тирана.

Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девочек, которые ему нравились, со словами: «Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они». Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной… - вспоминает Таня. - Каждый раз, когда я шла на работу, хотела сделать красивый кадр, чтобы он сказал что-то приятное.

Таня Брык из модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» / пресс-служба Нового канала

Эти отношения длились около трех лет. Пока Таня все-таки не решилась разорвать их.

Он выступал категорически против измен, постоянно подозревал меня в чем-то. Когда я ходила в ресторан с подругами, говорил, что шла переспать с кем-то. Конечно же, это не было правдой. И что он сделал сам? Изменил мне и наврал. Ложь поставила финальную точку в этих отношениях для меня, - отметила участница модельного реалити.

Ложь, унижения и измены — не единственное, чем грешил экс-бойфренд модели. Самое ужасное то, что он бил Таню.

Еще он поднимал на меня руку. А в Instagram рассказывает, что у него принцип - никогда не бить девушек… Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие, - подытожила Брык.

Напомним,