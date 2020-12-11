Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

11 декабря 2020 23:01 Юлия Крутиева
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020
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11 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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За шаг до финала Ксения Мишина познакомилась с родными троих участников - Александра Эллерта, Алексея Тригубенко и Андрея Рыбака. С каждым из них у Холостячки уже выстроена своя история отношений.

Однако даже на восьмой неделе Ксения услышала от одного участникам неожиданное признание. А другой, будучи фаворитом Мишиной, сначала получил розу, а затем попал в черный список!

Кого же из претендентов на руку и сердце – выгнала в 8 выпуске Ксения Мишина? К сожалению, в 8 выпуске реалити Холостячка от 11.12.2020 проект покинул Андрей Рыбак.

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Финал реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 18 декабря, в 19:00 на СТБ. 

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