Холостячка: во время знакомства с семьями участников, Ксения Мишина найдет их скелеты в шкафу

11 декабря 2020 10:40 Юлия Крутиева
Холостячка: во время знакомства с семьями участников, Ксения Мишина найдет их скелеты в шкафу
Холостячка Ксения Мишина
пресс-служба

Сегодня, 11 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск реалити «Холостячка». Борьба за сердце Ксении Мишиной стремительно движется к финалу. На этой неделе 3 претендента на сердце девушки познакомят с родными.

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В тройке лидеров оказались мужчины, которые семь недель выдерживали конкуренцию, напряжение и провокации со стороны соперников, но, несмотря на это, продолжали бороться за внимание и расположение Ксении. Это Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. С каждым из них у Холостячки уже выстроена своя история отношений, но, чтобы не ошибиться в выборе, Ксения решилась на довольно-таки серьезный шаг.

У нас особенная неделя – знакомство с родителями. Остались мужчины, с которыми действительно меня связывает больше, чем симпатия. Одного из участников я выберу себе для жизни. Возможно, через родителей смогу узнать оставшихся мужчин лучше, – отмечает Ксения.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба

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В шаге от финала конкуренция между мужчинами достигла апогея. Желая завладеть сердцем Холостячки, один из участников «посвятит» Ксении целую улицу родного города. Другой – окунет девушку в экзотическую атмосферу романтики и любви. А третий – попытается хитростью выманить заветное «да» ещё до финала!

Однако знакомство с семьями мужчин вызовет у Ксении не только приятные впечатления. Отец Алексея попытается указать Холостячке на её место! И это, по мнению вероятного свекра, далеко не главная роль в жизни любимого сына.

На первом месте будет его бизнес, на втором – друзья, а на третьем – вы с ребенком, – удивит девушку отец Леши.

Участник реалити Холостячка Леша Тригубенко / пресс-служба

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Мать Андрея расскажет историю, которая заставит Ксюшу изменить отношение к мужчине. А Александр и вовсе откажется знакомить Холостячку с родителями!

От кого на восьмой неделе Ксения услышит неожиданное признание? Какой фаворит сначала получит розу, а затем попадет в черный список? С кем девушке придется конкурировать за внимание одного из мужчин?

Не пропустите в эту пятницу, 11 декабря, в 19:00 восьмой выпуск реалити «Холостячка» на СТБ.

Напомним,

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