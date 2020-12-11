Холостячка: во время знакомства с семьями участников, Ксения Мишина найдет их скелеты в шкафу
Сегодня, 11 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск реалити «Холостячка». Борьба за сердце Ксении Мишиной стремительно движется к финалу. На этой неделе 3 претендента на сердце девушки познакомят с родными.
У нас особенная неделя – знакомство с родителями. Остались мужчины, с которыми действительно меня связывает больше, чем симпатия. Одного из участников я выберу себе для жизни. Возможно, через родителей смогу узнать оставшихся мужчин лучше, – отмечает Ксения.
Однако знакомство с семьями мужчин вызовет у Ксении не только приятные впечатления. Отец Алексея попытается указать Холостячке на её место! И это, по мнению вероятного свекра, далеко не главная роль в жизни любимого сына.
На первом месте будет его бизнес, на втором – друзья, а на третьем – вы с ребенком, – удивит девушку отец Леши.
От кого на восьмой неделе Ксения услышит неожиданное признание? Какой фаворит сначала получит розу, а затем попадет в черный список? С кем девушке придется конкурировать за внимание одного из мужчин?
Не пропустите в эту пятницу, 11 декабря, в 19:00 восьмой выпуск реалити «Холостячка» на СТБ.
Напомним,