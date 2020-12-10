Канал «Украина» продолжает открывать тайны оригинального гипер-шоу «МАСКА».

Адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer уже успели покорить зрителей множества стран масштабными костюмами и уникальными персонажами. Наши художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык подготовили невероятные образы, которые станут центральной частью шоу «МАСКА» . Одним из персонажей стал киберпанк Буйвол.

Для оригинального шоу-детектива «МАСКА» лучшие художники Украины разработали 22 уникальных персонажа, под костюмами которых спрячутся украинские знаменитости. Самым футуристическим станет загадочный киберпанк Буйвол. Герой наглядно продемонстрирует, как будут выглядеть люди в будущем – нас ждет роботизация – соединение с машинами и техникой.

Маска имеет просто фантастический вид, а вот вес роботобуйвола заставляет задуматься – как артист, находящийся под ней, сможет ходить, петь и танцевать? Маска персонажа была создана аналоговым способом. А в части тела вживлены различные чипы, лазеры и другие детали, которые герой будет демонстрировать в каждом новом выпуске шоу. Все эти детали повлияли на общий вес костюма – это более 10 кг!

Голова Буйвола была конструирована отдельно. Для нее из пластика отливались рога, которые изначально были разработаны разных форм, а после мы провели внутреннее голосование. В итоге определились, что рога будут с гайками. Лицо (морда) персонажа тоже имеет свои нюансы. Там загораются элементы в виде чипированных гаек на ушах, и мы добавляли разные зеркальные элементы, для того чтобы у него были максимально разноплановые фактуры будущего, – рассказала художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

МАСКА: канал Украина показал самого футуристического персонажа / пресс-служба

Над самим костюмом мастерам тоже пришлось потрудиться. Так как Буйвол – персонаж из будущего, одежда должна быть соответствующей.

Мы пошили персонажу фантастические брюки интересного кроя, также на нем есть защита, которая приехала к нам из заграницы. Она покрывает колени и переходит в ноги. Обувь тоже была сделана под заказ и имеет довольно футуристический вид. Но основной акцент сделан на куртке. Она изготовлена из оригинального материала, который доставили из Востока – это зеркальная кожа – очень сложный материал! Во время работы с ним портные очень намучались, потому что постоянно ломались иглы, – поделилась Леся Патока.

А еще костюм оказался одним из самых технически сложных. Художнице пришлось подключать к работе электрика, который помог конструировать и проводить подсветку роботоруки. Но благодаря тонкой и умелой работе, звезда, которая будет находится внутри, сможет самостоятельно управлять элементами костюма Буйвола.

Еще у персонажа есть специальная перчатка, от которой исходит невероятное свечение! Она вмонтирована во внутреннюю часть руки и дает очень крутой голубой круг, который можно бросать на любые расстояния, чем ближе, тем уже, – добавила художник по костюмам.

Напомним,