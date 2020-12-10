Джордж Клуни был госпитализирован в больницу после экстремального похудения

10 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Джордж Клуни был госпитализирован в больницу после экстремального похудения
Актер Джордж Клуни
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Актер Джордж Клуни сообщил о своей болезни.

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Все больше звезд соглашаются на эксперименты со своей внешностью, и идут знаменитости на это ради того, чтобы получить роль мечты. Но не для всех из них такие перемены заканчиваются положительно. В этом убедился на своем опыте Джордж Клуни.

В своем недавнем интервью Джордж признался, что во время подготовки к съемкам в фильме «Полночное небо», его госпитализировали в больницу. Причина тому – экстремальное похудение. 

Ради роли больного раком астронавта Августина Лофтхауса, который выжил после глобальной катастрофы, Клуни пришлось похудеть на 13 килограмм. Но организм актера такого стресса не выдержал.

Актер Джордж Клуни
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За несколько дней до начала съемок Джорджа доставили в клинику, где врачи провели обследование организма и диагностировали актеру диагноз панкреатит.

Я думаю, что пытался очень быстро похудеть, и, вероятно, не слишком заботился о себе, - прокомментировал происходящее актер.

Напомним,  

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