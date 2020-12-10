Джордж Клуни был госпитализирован в больницу после экстремального похудения
Актер Джордж Клуни сообщил о своей болезни.
В своем недавнем интервью Джордж признался, что во время подготовки к съемкам в фильме «Полночное небо», его госпитализировали в больницу. Причина тому – экстремальное похудение.
Ради роли больного раком астронавта Августина Лофтхауса, который выжил после глобальной катастрофы, Клуни пришлось похудеть на 13 килограмм. Но организм актера такого стресса не выдержал.
Я думаю, что пытался очень быстро похудеть, и, вероятно, не слишком заботился о себе, - прокомментировал происходящее актер.
Напомним,