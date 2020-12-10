Джордж Клуни был госпитализирован в больницу после экстремального похудения

Актер Джордж Клуни сообщил о своей болезни.

Все больше звезд соглашаются на эксперименты со своей внешностью, и идут знаменитости на это ради того, чтобы получить роль мечты. Но не для всех из них такие перемены заканчиваются положительно. В этом убедился на своем опыте Джордж Клуни

В своем недавнем интервью Джордж признался, что во время подготовки к съемкам в фильме «Полночное небо», его госпитализировали в больницу. Причина тому – экстремальное похудение.

Ради роли больного раком астронавта Августина Лофтхауса, который выжил после глобальной катастрофы, Клуни пришлось похудеть на 13 килограмм. Но организм актера такого стресса не выдержал.

Актер Джордж Клуни

За несколько дней до начала съемок Джорджа доставили в клинику, где врачи провели обследование организма и диагностировали актеру диагноз панкреатит.

Я думаю, что пытался очень быстро похудеть, и, вероятно, не слишком заботился о себе, - прокомментировал происходящее актер.

Напомним,