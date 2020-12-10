67-летняя Ким Бейсингер вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа

10 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
67-летняя Ким Бейсингер вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа
Актриса Ким Бейсингер
Fotobank / GettyImages

Дочь Ким Бейсингер показала маму без косметики.

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Обладать подтянутым телом и превосходной кожей − мечта каждой женщины. Многим это кажется невозможным, но только не Ким Бейсингер.

Своим внешним видом Ким Бейсингер вызывает только восхищение. В свои 67 лет актриса выглядит превосходно: никаких морщин, прыщиков и складок.

И дело тут не в чудесах макияжа или специальных фильтрах на телефоне, а в естественной красоте. Это в очередной раз доказала дочь звезды Айрленд, опубликовав видео с мамой без косметики.

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В кадре Бейсингер сначала забросила теннисный мячик в дальний пластиковый стакан, а следом продемонстрировала сексуальный танец. 

С днем рождения, Легенда! Я тебя люблю, - написала Айрленд в комментариях к видео, поздравив маму с Днем рождения.

Напомним,

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