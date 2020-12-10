67-летняя Ким Бейсингер вызвала восторг в Сети своей естественной красотой без макияжа
Дочь Ким Бейсингер показала маму без косметики.
Своим внешним видом Ким Бейсингер вызывает только восхищение. В свои 67 лет актриса выглядит превосходно: никаких морщин, прыщиков и складок.
И дело тут не в чудесах макияжа или специальных фильтрах на телефоне, а в естественной красоте. Это в очередной раз доказала дочь звезды Айрленд, опубликовав видео с мамой без косметики.
С днем рождения, Легенда! Я тебя люблю, - написала Айрленд в комментариях к видео, поздравив маму с Днем рождения.
Напомним,