55-летняя Ассия Ахат поделилась снимком с пляжа: подтянутое тело и мини-бикини

9 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
55-летняя Ассия Ахат поделилась снимком с пляжа: подтянутое тело и мини-бикини
Украинская скрипачка Ассия Ахат
социальная сеть Instagram

Украинская скрипачка отдыхает в Хорватии вместе с супругом Игорем Баленко.

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Певица активно ведет свои соцсети, где рассказывает о личной жизни, творчестве и путешествиях. В этот раз 55-летняя знаменитость продемонстрировала стройную фигуру на пляже в откровенном купальнике. Стоить отметить, что звезда выглядит превосходно!

Певица Ассия Ахат на отдыхе в Хорватии / социальная сеть Instagram

В новом посте Ассия рассказала, как проходит ее отдых на берегу Адриатического моря:

Есть хорошие и доступные места для отдыха, например ‒ Хорватия, где мы отметили день рождения моего мужа. Отдыхать ‒ всегда хорошо. А хорошо отдохнуть ‒ еще лучше. Итак: море ‒ чистое, лазурное. Рестораны ‒ везде вкусно, много итальянской кухни и свежей рыбы, прекрасно обслуживают. В городе ‒ старые тихие улочки, где можно гулять пешком, с историей и достопримечательностями... Очень рекомендую ‒ отличный отдых на море, где можно активно гулять или ездить в хорошие местечки.

Ассия Ахат с мужем Игорем Баленко / социальная сеть Instagram

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Подписчики поблагодарили звезду за рекомендацию и засыпали ее комплиментами: «В 55 лет просто мечтаю так выглядеть», «Видно, что занимается собой», «Прекрасная женщина», «Спорт и диета в ее жизни присутствуют», «Красотка».

Напомним,

Певица Ассия Ахат на отдыхе в Хорватии / социальная сеть Instagram
 

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