Великі Вуйки. Вдома краще: Надежда Мейхер рассказала о новых образах, интимных сценах и других подробностях съемок

6 августа 2020 23:30 Юлия Крутиева
Великі Вуйки. Вдома краще: Надежда Мейхер рассказала о новых образах, интимных сценах и других подробностях съемок
Юрий Горбунов и Надежда Мейхер в сериале Великі Вуйки. Вдома краще
пресс-служба канала 1+1

На днях завершились съемки комедийного сериала "Великі Вуйки. Вдома краще", премьера которого уже этой осенью состоится на 1+1.

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Сюжет нового сезона разворачивается вокруг отеля, построенного иностранным инвестором в Вуйках, и личных отношений главных героев. В частности, Иван и его возлюбленная Галина теперь строят семью в Великих Вуйках. Актриса Надежда Мейхер рассказала, как ее героиня Галина привыкает к простым сельским условиям жизни, и поделилась интересными подробностями со съемок сериала.

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В новом сезоне украиноязычной комедии Иван, который всю жизнь был холостяком, попытается построить счастливую семью со своей столичной любимой Галиной. Сможет ли он сохранить свою любовь, зрители «1+1» узнают после премьеры сериала. Но актриса Надежда Мейхер интригует, что отношения влюбленных ждут немало испытаний:

Моей героине нелегко привыкнуть к условиям и ритму жизни в Великих Вуйках. Она привыкла быть активной, работать, поэтому и в селе ищет себе работу. Кстати, Ирка и Марийка уверены, что Ивану очень не понравится желание Галины работать. Девушки постоянно придумывают способы, как Галина должна об этом ему сказать, и эти идеи становятся началом множества комичных ситуаций.

Также зрители канала в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще» увидят Ивана Петрука в новых образах, на которые его будет уговаривать любимая женщина.

Галина не оставляет попыток изменить образ Ивана, сделать его стильным и всегда опрятным, – делится Надежда Мейхер. – На этом фоне возникает много комических и конфликтных ситуаций. Ведь Иван и Галину не хочет обидеть, и перед односельчанами авторитет боится потерять. Уверена, зрителям будет интересно наблюдать за развитием отношений и чувств этой пары.

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Звездная актриса говорит, что во время съемок нового сезона сериала на площадке было весело и комфортно, ведь участники команды работают вместе уже второй год и за это время хорошо подружились:

Операторы, режиссеры, сценаристы, актеры постоянно шутили, подкалывали друг друга. В такой дружелюбной и творческой атмосфере было легко работать.

Также Надежда Мейхер интригует любовной сценой с Юрием Горбуновым в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»:

По сценарию, у Галины и Ивана есть несколько интимный момент. Мы с командой проекта долго думали, как правильно сыграть сцену, какими мы с Юрой должны быть в кадре. Думаю, в итоге этот эпизод будет очень смешным.

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По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась прокладывания в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

Станут ли Великі Вуйки «туристической Меккой», и какой будет судьба отношений Ивана и Галины, зрители «1+1» узнают уже этой осенью. Следите за новостями канала и не пропустите премьеру комедийной истории «Великі Вуйки. Вдома краще» в новом телесезоне на «1+1».

Напомним,

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