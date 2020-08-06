Звезда Дизель Шоу Виктория Булитко впервые рассказала о своем муже-алкоголике

Актеры Дизель Шоу не часто радуют журналистов откровенными рассказами.

Звезды юмористического шоу «Дизель Шоу» с радостью рассказывают о пополнениях в семье или о деталях своих семейных и даже коллективных путешествий за границу.

Лишь изредка актеры позволяют себе раскрыть журналистам свою душу, поделившись с ними самым сокровенным. В этот раз на такое решилась актриса Виктория Булитко.

Недавно Виктория приняла участие в записи программы Youtube-проекта «Є питання», в которой откровенно рассказала о своих непростых прошлых отношениях.

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

Булитко призналась, что ее бывший муж страдал от алкогольной зависимости. Мужчина неоднократно обещал любимой завязать с пагубной привычкой, но ситуация каждый раз только ухудшалась.

Долго терпеть подобное Виктория не захотела, поэтому во избежание нежелательных последствий, решила поставить точку в этих отношениях.

У меня был опыт жизни с мужчиной, который любил выпить. Поэтому его в моей жизни больше нет. Когда ты влюблена, то любовь закрывает глаза на все, и ты наивно думаешь, что все наладится, что чувство спасут все, - признается актриса. - Ты не сможешь завести ребенка, ведь хочется нормальной семьи с нормальным мужчиной. Алкоголизм мешает отношениям.

Напомним,