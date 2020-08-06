155-килограммовая Тесс Холлидей разводится с мужем спустя 5 лет брака

В личной жизни Тесс Холлидей грядут серьезные перемены.

Известная plus-size модель Тесс Холлидей решила развестись со своим супругом Ником. В браке пара прожила пять лет, однако сейчас звезда готова к новым отношениям.

Об этом 35-летняя Холлидей лично рассказала подписчикам в своем Инстаграм. Фолловеры, конечно же, засыпали вопросами Тесс о причинах развода с фотографом.

Тесс Холлидей с мужем Ником / instagram.com/tessholliday

Модель прямо решила не отвечать, лишь сообщила, что инициатором расставания с мужем выступила именно она:

Одинокая и готова к новым отношениям. Поскольку я собираюсь снова начать встречаться с мужчинами, то вот несколько вещей, о которых я должна постоянно говорить себе: доверяй своей интуиции, обращай внимание на "красные флаги" и не избегай близости только потому, что ты напугана. Я расставила приоритеты, и для меня главнее мое счастье и счастье моих мальчиков. Женщины не должны нести ответственность за реабилитацию мужчин. Это все, что я могу сказать. Так что прекратите спрашивать.

К слову, познакомилась модель с Ником еще в 2012 году, спустя 3 года пара поженилась. В 2016 году у пары родился сын Боуи. Однако супруги воспитывают и старшего сына Тесс от предыдущих отношений - 15-летнего Райли.

Тесс Холлидей с сыновьями / instagram.com/tessholliday

Напомним,