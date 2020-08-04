Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца

4 августа 2020 12:55 Юлия Крутиева
Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца
Модель Эшли Грэм
instagram.com/ashleygraham

32-летняя Эшли Грэм, без тени смущения, позировала топлес для новой фотосессии.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: беременная участница рассказала о спорах с родными из-за имени малыша
Уже полгода как Эшли Грэм наслаждается материнством. Модель plus-size во время беременности снималась в очень откровенных фотосессиях, что продолжает делать и после родов.

Малыш Исаак привык к съемкам с самого своего рождения. А теперь он вместе со своей звездной мамой стал главным героем номера американской версии журнала Elle.

На страницах глянца Эшли появилась полностью обнаженной. В кадре запечатлен момент кормления грудью сына.

Модель Эшли Грэм голая с сыном / instagram.com/ashleygraham

Отметим, что как и на всех предыдущих фотосессиях Грэм, в качестве фотографа выступал муж знаменитости – Джастин Эрвин.

Читайте такжеСветлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес
В интервью плюс-сайз модель рассказала о родах, как изменилось ее тело после родов, а также о принятии новой себя.

Когда я смотрю на мои новые растяжки и изменения, которые произошли в моем теле, это напоминает мне, что мы, женщины, – супергерои, – говорит Эшли Грэм. – Мне всегда напоминают, что наши тела были построены для этого. Это такая прекрасная вещь, чтобы иметь возможность рожать, но я не осознавала этого ранее.

Эшли Грэм с мужем и сыном / instagram.com/ashleygraham

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото фотосессия откровенные фото голые звезды новости Эшли Грэм обложки глянец

Материалы по теме

Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес
Новости

Светлана Лобода вызвала ажиотаж в Сети своим фото топлес
Ревизор-11: Юлия Панкова попыталась со второго раза попасть в кухню ресторана Кривого Рога
Новости

Ревизор-11: Юлия Панкова попыталась со второго раза попасть в кухню ресторана Кривого Рога
Больше не в моде: от какого фасона брюк вам необходимо избавиться немедленно
Lifestyle

Больше не в моде: от какого фасона брюк вам необходимо избавиться немедленно
Супер Топ-модель по-украински: Сергей Притула стал экспертом модельного реалити
Новости

Супер Топ-модель по-украински: Сергей Притула стал экспертом модельного реалити

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK