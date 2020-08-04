Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца
32-летняя Эшли Грэм, без тени смущения, позировала топлес для новой фотосессии.
Малыш Исаак привык к съемкам с самого своего рождения. А теперь он вместе со своей звездной мамой стал главным героем номера американской версии журнала Elle.
На страницах глянца Эшли появилась полностью обнаженной. В кадре запечатлен момент кормления грудью сына.
Отметим, что как и на всех предыдущих фотосессиях Грэм, в качестве фотографа выступал муж знаменитости – Джастин Эрвин.
Когда я смотрю на мои новые растяжки и изменения, которые произошли в моем теле, это напоминает мне, что мы, женщины, – супергерои, – говорит Эшли Грэм. – Мне всегда напоминают, что наши тела были построены для этого. Это такая прекрасная вещь, чтобы иметь возможность рожать, но я не осознавала этого ранее.
Напомним,