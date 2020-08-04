Эшли Грэм с 6-месячным сыном позировала полностью обнаженной для глянца

32-летняя Эшли Грэм, без тени смущения, позировала топлес для новой фотосессии.

Уже полгода как Эшли Грэм наслаждается материнством. Модель plus-size во время беременности снималась в очень откровенных фотосессиях, что продолжает делать и после родов.

Малыш Исаак привык к съемкам с самого своего рождения. А теперь он вместе со своей звездной мамой стал главным героем номера американской версии журнала Elle.

На страницах глянца Эшли появилась полностью обнаженной. В кадре запечатлен момент кормления грудью сына.

Модель Эшли Грэм голая с сыном / instagram.com/ashleygraham

Отметим, что как и на всех предыдущих фотосессиях Грэм, в качестве фотографа выступал муж знаменитости – Джастин Эрвин.

В интервью плюс-сайз модель рассказала о родах, как изменилось ее тело после родов, а также о принятии новой себя.

Когда я смотрю на мои новые растяжки и изменения, которые произошли в моем теле, это напоминает мне, что мы, женщины, – супергерои, – говорит Эшли Грэм. – Мне всегда напоминают, что наши тела были построены для этого. Это такая прекрасная вещь, чтобы иметь возможность рожать, но я не осознавала этого ранее.

Эшли Грэм с мужем и сыном / instagram.com/ashleygraham

Напомним,