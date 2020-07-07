Эшли Грэм показала, как ее тело изменилось после родов

7 июля 2020 12:00 Алла Лысак
Эшли Грэм показала, как ее тело изменилось после родов
Эшли Грэм показала, как ее тело изменилось после родов / ashleygraham

Одна из самых популярных моделей ХХL Эшли Грэм в последнее время редко обновляет социальные сети, посвящая все свое время младенцу.

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32-летняя модель плюс сайз Эшли Грэм наслаждается своим новым статусом мамы.

Период обязательной самоизоляции она провела вместе с мужем и сыном на ферме своих родителей. И за это время с помощью любящего супруга даже организовала фотосессию для британского глянца.

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Но есть и минусы проживания вдали от цивилизации. По словам самой Грэм, из-за отсутствия спортзала она приходит в форму гораздо медленнее, чем хотелось бы. Как ее тело выглядит прямо сейчас? Эшли не постеснялась выложить в Instagram-сториз видео, на котором она танцует в ванной. 

Эшли Грэм показала, как ее тело изменилось после родов / ashleygraham

Эшли продолжает работать, однако поклонники уже сейчас похвалили ее за целеустремленность в нелегком деле похудения.

Напомним, 

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