Как ускорить процесс похудения: неожиданные советы

25 июня 2020 12:30 Антонина Старовойт
Как ускорить процесс похудения: неожиданные советы
Как ускорить процесс похудения: неожиданные советы
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Хоть этим летом заграничные пляжи нам не светят, однако это не повод отказываться от Черного и Азовского морей.

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А если вы уже начали приводить себя в форму, после трех месяцев домашнего карантина, обязательно попробуйте воспользоваться необычными хитростями, которые помогут вам выглядеть бесподобно на любом пляже. 

Не пропускайте завтрак

Завтрак - один из наиболее важных приемов пищи. Даже если ранее у вас не было такой привычки, а желания кушать утром и подавно - все равно делайте минимальный набор калорий. Лучше всего создавать завтрак из яиц, авокадо, творога либо злаковых продуктов: гречи, овсянки. 

Добавляйте в еду жиры 

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Отсутствие баланса белков, жиров и углеводов приводит к более глобальным проблемам с организмом. Обязательно включите в ваш рацион полиненасыщенные жиры: орехи, оливковое масло, рыбу и молоко. Последнее можно пить реже, но все же лучше варить кашу на молоке, чем на воде. 

Увеличьте количество овощей в рационе 

Овощи - источник клетчатки, которая помогает нормализовать работу ЖКТ. Благодаря сбалансированному уровню этого элемента в организме вы не будете ощущать голод, но вместе с тем обязательно увидите отвесы и уменьшение объемов вашего тела. 

Уменьшите количество насыщенных жиров

Фастфуд приносит нулевую пользу для организма. Именно поэтому его пищевая ценность, по сути, отсутствует. Вместе с тем, он может провоцировать развитие таких болезней, как: ожирение, сахарный диабет, злокачественная опухоль и образование тромбов в организме. Также стоит отказаться и от покупного печенья, поскольку чаще всего оно содержит в себе пальмовое масло - одно из наиболее опасных для нашего здоровья. 

Напомним,

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