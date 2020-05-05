Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)

Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)

Легкий в приготовлении завтрак, который обеспечит вам комплименты дегустаторов!

Хлеб 2 к,

Ветчина 40 г.,

Сыр Моцарелла 40 г.,

Яйцо 1 шт.

Соус бешамель:

Мука 30 г.,

Масло сливочное 30 г.,

Вода 70 г.,

Пармезан 20 г

Способ приготовления:

1. Сливочное масло разминаем, добавляем муку, воду (тонкой струйкой), можно посолить.

2. Ставим сотейник с содержимым на медленный огонь. Если соус начал бурлить, пора добавить пармезан и помешивать еще 8 минут.

3. Берем ломтики хлеба и намазываем соусом. На первый ломтик выкладываем ветчину, второй накрываем сыром, и делаем сэндвич.

4. Обжариваем его на топленом сливочном масле с добавлением яйца. Крок Мадам готов, приятного аппетита!

Напомним,