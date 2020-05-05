Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)
Легкий в приготовлении завтрак, который обеспечит вам комплименты дегустаторов!
- Хлеб 2 к,
- Ветчина 40 г.,
- Сыр Моцарелла 40 г.,
- Яйцо 1 шт.
Соус бешамель:
- Мука 30 г.,
- Масло сливочное 30 г.,
- Вода 70 г.,
- Пармезан 20 г
Способ приготовления:
1. Сливочное масло разминаем, добавляем муку, воду (тонкой струйкой), можно посолить.
3. Берем ломтики хлеба и намазываем соусом. На первый ломтик выкладываем ветчину, второй накрываем сыром, и делаем сэндвич.
4. Обжариваем его на топленом сливочном масле с добавлением яйца. Крок Мадам готов, приятного аппетита!
Напомним,