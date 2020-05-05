Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)

5 мая 2020 14:30 Алла Лысак
Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)
Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)
pixabay.com

Легкий в приготовлении завтрак, который обеспечит вам комплименты дегустаторов!

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Ингредиенты:

  • Хлеб 2 к,
  • Ветчина 40 г.,
  • Сыр Моцарелла 40 г.,
  • Яйцо 1 шт.

Соус бешамель:

  • Мука 30 г.,
  • Масло сливочное 30 г.,
  • Вода 70 г.,
  • Пармезан 20 г 

Способ приготовления:

1. Сливочное масло разминаем, добавляем муку, воду (тонкой струйкой), можно посолить.

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2. Ставим сотейник с содержимым на медленный огонь. Если соус начал бурлить, пора добавить пармезан и помешивать еще 8 минут.

3. Берем ломтики хлеба и намазываем соусом. На первый ломтик выкладываем ветчину, второй накрываем сыром, и делаем сэндвич. 

4. Обжариваем его на топленом сливочном масле с добавлением яйца. Крок Мадам готов, приятного аппетита!

Напомним,

  1. шикарный цитрусовый кекс от ревизора Юлии Панковой.
  2. Тушеный маш с овощами и куркумой (рецепт)

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