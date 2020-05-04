Печенье к чаю за 20 минут с ароматом апельсина (рецепт)
Угощение для всей семьи, от которого будут в восторге и взрослые, и дети, можно приготовить всего за 20 минут.
- Апельсиновая цедра,
- Мягкое сливочное масло 100 г.,
- Сметана 15% 1 ст. ложка,
- Яйцо 1 шт.,
- Сахар 0,5 стакана,
- Мука 2 стакана,
- Разрыхлитель или сода 1 ч. ложка,
- Ванильный сахар.
Способ приготовления:
1. Разминаем масло и добавляем к нему сахар, цедру, сметану и яйцо. Разрыхлитель смешиваем со смесью до однородной массы.
3. Замешиваем тесто, раскатываем на пергаменте в лепешки, кладем в разогретую до 180 градусов в духовку на 15 минут.
4. Нарезаем печенье ромбиками и посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Напомним,