Печенье к чаю за 20 минут с ароматом апельсина (рецепт)

4 мая 2020 14:30 Алла Лысак
Печенье к чаю за 20 минут с ароматом апельсина (рецепт)
Печенье к чаю за 20 минут с ароматом апельсина (рецепт)
pixabay.com

Угощение для всей семьи, от которого будут в восторге и взрослые, и дети, можно приготовить всего за 20 минут.

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Ингредиенты:

  • Апельсиновая цедра,  
  • Мягкое сливочное масло 100 г.,
  • Сметана 15% 1 ст. ложка,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Сахар 0,5 стакана,
  • Мука 2 стакана,
  • Разрыхлитель или сода 1 ч. ложка,
  • Ванильный сахар.

Способ приготовления:

1. Разминаем масло и добавляем к нему сахар, цедру, сметану и яйцо. Разрыхлитель смешиваем со смесью до однородной массы.

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2. Добавляем просеянную муку небольшими порциями, тесто должно быть мягким.

3. Замешиваем тесто, раскатываем на пергаменте в лепешки, кладем в разогретую до 180 градусов в духовку на 15 минут.

4. Нарезаем печенье ромбиками и посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Напомним,

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