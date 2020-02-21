Врач назвала привычки, которые провоцируют сахарный диабет

21 февраля 2020 15:30 Алла Лысак
Врач назвала привычки, которые провоцируют сахарный диабет
Врач назвала привычки, которые провоцируют диабет
pixabay.com

Почему возникает диабет и какие привычки повышают риски заболеть этим опасным недугом?

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Эндокринолог Юлия Данилова рассказала, какие привычки провоцируют возникновение диабета и всегда ли речь идет о наследственности.

Диабет бывает двух типов, во-первых, это болезнь, возникающая из-за нарушения углеводного обмена, во-вторых, недуг появляется в связи с нарушением резистентности инсулина к молекулам глюкозы, и данная патология фиксируется после 40 лет.
 Диабет первого типа возникает из-за наследственных и генетических мутаций, человек фактически никак не в состоянии повлиять на свои риски заболеть.

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Совсем другая ситуация складывается с диабетом второго типа, который медики связывают с неправильным образом жизни.

Привычками, провоцирующими заболевание, являются нездоровое питание, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя. Также отдельное внимание врачи уделяют наличию лишнего веса. 

Напомним,

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