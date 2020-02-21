Врач назвала привычки, которые провоцируют сахарный диабет
Почему возникает диабет и какие привычки повышают риски заболеть этим опасным недугом?
Диабет бывает двух типов, во-первых, это болезнь, возникающая из-за нарушения углеводного обмена, во-вторых, недуг появляется в связи с нарушением резистентности инсулина к молекулам глюкозы, и данная патология фиксируется после 40 лет.Диабет первого типа возникает из-за наследственных и генетических мутаций, человек фактически никак не в состоянии повлиять на свои риски заболеть.
Привычками, провоцирующими заболевание, являются нездоровое питание, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя. Также отдельное внимание врачи уделяют наличию лишнего веса.
Напомним,