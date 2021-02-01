Сырники из духовки за 20 минут - рецепт. Вкус как в детском саду!

1 февраля 2021 00:15 Алла Лысак
Сырники из духовки за 20 минут - рецепт. Вкус как в детском саду!
Сырники из духовки за 20 минут (рецепт)
pixabay.com

Сырники из духовки за 20 минут – прекрасный вариант здорового завтрака! Как приготовить сырныки в духовке быстро и вкусно, читай рецепт на tv.ua.

Сырники – один из самых полезных и простых рецептов блюд из творога. Сырники в духовке получатся пышными, с золотистой корочкой. 

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Ингредиенты:

  • Творог 350 г.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Сахар 4 ст. ложка,
  • Мука 1 ст. ложка, 
  • Сливочное масло 50 г.,
  • Сметана 4 ст. ложки.

Способ приготовления:

1. Смешиваем в глубокой емкости  творог, муку, яйцо и 1 столовую ложку сахара. Формируем небольшие шарики, присыпаем мукой. 

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2. Обжариваем сырники на сковороде с подсолнечным маслом, чтобы получить золотую корочку с каждой стороны.

3. Делаем соус: на медленном огне растапливаем сливочное масло, добавляем сметану и оставшийся сахар. 

4. Кладем сырники в посуду для запекания, заливаем сверху соусом и отправляем в духовку (разогретую до 180 градусов) на 8-10 минут.

Приятного аппетита!

Также смотрите видео-приготовление сырников в духовке:

Напомним,

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