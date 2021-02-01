Сырники из духовки за 20 минут - рецепт. Вкус как в детском саду!
Сырники из духовки за 20 минут – прекрасный вариант здорового завтрака! Как приготовить сырныки в духовке быстро и вкусно, читай рецепт на tv.ua.
Сырники – один из самых полезных и простых рецептов блюд из творога. Сырники в духовке получатся пышными, с золотистой корочкой.
- Творог 350 г.,
- Яйцо 1 шт.,
- Сахар 4 ст. ложка,
- Мука 1 ст. ложка,
- Сливочное масло 50 г.,
- Сметана 4 ст. ложки.
Способ приготовления:
1. Смешиваем в глубокой емкости творог, муку, яйцо и 1 столовую ложку сахара. Формируем небольшие шарики, присыпаем мукой.
3. Делаем соус: на медленном огне растапливаем сливочное масло, добавляем сметану и оставшийся сахар.
4. Кладем сырники в посуду для запекания, заливаем сверху соусом и отправляем в духовку (разогретую до 180 градусов) на 8-10 минут.
Приятного аппетита!
Также смотрите видео-приготовление сырников в духовке:
Напомним,