Теплый салат с говядиной: мастер-класс от Андрея Бурыма (рецепт)

оворят, лучшие повара – это мужчины.

Поэтому мы обратились за рецептом настоящего мужского салата к актеру сериалов «Швидка» и «СуперКопы» на канале НЛО TV Андрею Бурыму . А он, посоветовавшись с другом и поваром Владимиром Старжинским, рассказал о рецепте теплого салата с говядиной.

Для приготовления теплого салата с говядиной нам понадобится филейная часть говядины.

Нарезаем ее удовлетворяющей вас формой.

В любимую сковородку наливаем немного оливкового масла. Отправляем туда наши кусочки мяса. Накрываем сковородку крышкой.

Оставляем огонь – чуть меньше среднего.

В это время отдельно готовим соус-подливку. Во второй сковороде обжариваем на оливковом масле мелко нарезанный чеснок, перец чили и имбирь, натертый на самую мелкую терку. Обжариваем – 5-7 минут.

Добавляем сюда же темный соевый соус и немного воды. Далее – немного сахара. Пробуем, если вам сахар не нравится, то добавляем то, что должно нравиться вам. Делаем все это на большом огне, но не больше 5-7 минут.

Возвращаемся к мясу. Берем лук – много лука! Нарезаем полукольцами и пополам. Добавляем его в сковороду к мясу.

Режем чернослив на 2-3 части – добавляем к мясу и луку.

На большом огне лук почти разомлеет. В этот момент добавляем к нему наш соус-подливку. Через 5 минут блюдо будет почти готово.

Берем микс салата – тот, который вам по душе. Далее нам понадобятся помидоры черри и 1 сладкий желтый перец.

Добавляем мяса с соусом к миксу салата.

Сверху украшаем половинками черри и мелко порубленным перцем.

Не забудьте сверху посыпать блюдо кунжутом и немного полить гранатовым соусом.

Блюдо готово – приятного аппетита!