Теплый салат с говядиной: мастер-класс от Андрея Бурыма (рецепт)
оворят, лучшие повара – это мужчины.
Для приготовления теплого салата с говядиной нам понадобится филейная часть говядины.
Нарезаем ее удовлетворяющей вас формой.
В любимую сковородку наливаем немного оливкового масла. Отправляем туда наши кусочки мяса. Накрываем сковородку крышкой.
Оставляем огонь – чуть меньше среднего.
В это время отдельно готовим соус-подливку. Во второй сковороде обжариваем на оливковом масле мелко нарезанный чеснок, перец чили и имбирь, натертый на самую мелкую терку. Обжариваем – 5-7 минут.
Добавляем сюда же темный соевый соус и немного воды. Далее – немного сахара. Пробуем, если вам сахар не нравится, то добавляем то, что должно нравиться вам. Делаем все это на большом огне, но не больше 5-7 минут.
Возвращаемся к мясу. Берем лук – много лука! Нарезаем полукольцами и пополам. Добавляем его в сковороду к мясу.
Режем чернослив на 2-3 части – добавляем к мясу и луку.
На большом огне лук почти разомлеет. В этот момент добавляем к нему наш соус-подливку. Через 5 минут блюдо будет почти готово.
Берем микс салата – тот, который вам по душе. Далее нам понадобятся помидоры черри и 1 сладкий желтый перец.
Добавляем мяса с соусом к миксу салата.
Не забудьте сверху посыпать блюдо кунжутом и немного полить гранатовым соусом.
Блюдо готово – приятного аппетита!