Фруктовые сырники на завтрак от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)

26 апреля 2020 22:00 Александр Кива
Фруктовые сырники на завтрак от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)
Виктория Маремуха
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Сырники – беспроигрышный вариант для завтрака. Но как приготовить их идеально? Ловите рецепт от Виктории Маремухи.

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Сырники — один из самых популярных вариантов завтрака. Во-первых, они готовятся очень просто и быстро. Во-вторых, не надоедают, так как могут готовиться с огромным количеством начинок. В-третьих, сырники — это очень вкусно. Особенно когда они готовятся по рецепту финалистки второго сезона модельного реалити «Супермодель по-украински» и героини сериалити «Киев днем и ночью» (Новый канал) Виктории Маремухи.

— На завтрак я обожаю готовить сырники с яблоком и морковью, — говорит Маремуха. — Сырники по моему рецепту понравятся как взрослым, так и детям. К тому же, они очень полезные!

Ингредиенты для фруктовых сырников:

  • яблоко — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • творог — 400 г;
  • мука — 2 ст. л.;
  • кокосовое масло;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар;
  • щепотка соли.

Способ приготовления фруктовых сырников:

  1. Снимите шкурку с яблока и почистите морковь. Натрите эти продукты на средней терке и смешайте их с творогом.
  2. Добавьте яйцо, сахар, муку и соль.
  3. Полученную массу обваляйте в муке и сформируйте сырники.
  4. Обжарьте на кокосовом масле по несколько минут с обоих сторон, до появления румяной корочки.
  5. Затем выложите сырники на противень, предварительно постелив на него пергамент.
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    Держите в духовке при температуре 160° до готовности — сырники должны подняться.
  7. Посыпьте ванильным сахаром и подавайте вместе с фруктами.

Приятного аппетита!

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