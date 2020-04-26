Фруктовые сырники на завтрак от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)
Сырники – беспроигрышный вариант для завтрака. Но как приготовить их идеально? Ловите рецепт от Виктории Маремухи.
— На завтрак я обожаю готовить сырники с яблоком и морковью, — говорит Маремуха. — Сырники по моему рецепту понравятся как взрослым, так и детям. К тому же, они очень полезные!
Ингредиенты для фруктовых сырников:
- яблоко — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- творог — 400 г;
- мука — 2 ст. л.;
- кокосовое масло;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар;
- щепотка соли.
Способ приготовления фруктовых сырников:
- Снимите шкурку с яблока и почистите морковь. Натрите эти продукты на средней терке и смешайте их с творогом.
- Добавьте яйцо, сахар, муку и соль.
- Полученную массу обваляйте в муке и сформируйте сырники.
- Обжарьте на кокосовом масле по несколько минут с обоих сторон, до появления румяной корочки.
- Затем выложите сырники на противень, предварительно постелив на него пергамент.
- Посыпьте ванильным сахаром и подавайте вместе с фруктами.
Приятного аппетита!
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