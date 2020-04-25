Снежана Онопко заявила, что муж избил ее и ее мать: Подаю на развод
25 апреля 2020 20:00
Украинская модель Снежана Онопко
социальная сеть Instagram
Звезда подиума сделала шокирующее заявление.
Снежана Онопко после 10 лет брака с бизнесменом Николаем Щуром подала на развод. Оказывается, супруг неоднократно поднимал на нее руку и вел себя неприемлемо. Последней каплей стало то, что мужчина ударил ее мать.
Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу ‒ словом, всем,– призналась Онопко.
Снежана Онопко с мужем Николаем Щуром / социальная сеть Instagram
До этого я была готова как можно быстрее расстаться и забрать два автомобиля, среди которых и Rolls-Royce, купленный за мои личные средства, после чего больше никогда не встречаться с этим мужчиной. Однако, когда я увидела, что другая женщина проживает в моем доме, плавает в моем бассейне и пользуется моей посудой, решила настаивать на правовом разделе имущества. Пока что он не намерен давать развод, более того, угрожает мне,‒ добавила фотомодель.
Напомним,
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Instagram-stories вероятной любовницы Николая Щура / социальная сеть Instagram
Instagram-stories вероятной любовницы Николая Щура / социальная сеть Instagram