Сытный картофельный салат со сметаной и беконом (рецепт)

3 февраля 2020 18:00 Алла Лысак
Сытный картофельный салат со сметаной и беконом (рецепт)
Сытный картофельный салат со сметаной и беконом (рецепт)
pixabay.com

Простой в приготовлении и вкусный в употреблении салат с картофелем!

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Ингредиенты:

  • Картофель 700 г.,
  • Сметана 4 ст. л.,
  • Бекон 6 полосок,
  • Масло оливковое 6 ст. л.,
  • Лимонный сок 2 ст. л.,
  • Цедра лимона 1 ст. л., 
  • Зеленый лук, перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Очищаем картофель, кладем в кастрюлю и варим до готовности.

2. Готовим заправку для салата: смешиваем в миске оливковое масло и лимонный сок.

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3. Готовый картофель перекладываем в тарелку и заправляем получившейся смесью, добавляем черный молотый перец, перемешиваем.

4. На сковородке с небольшим количеством оливкового масла обжариваем бекон (2 минуты) с каждой стороны.

5. Добавляем к картофелю сметану, зеленый лук и цедру лимона, кусочки бекона выкладываем сверху. Приятного аппетита!

Напомним,

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