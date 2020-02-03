Сытный картофельный салат со сметаной и беконом (рецепт)
Простой в приготовлении и вкусный в употреблении салат с картофелем!
- Картофель 700 г.,
- Сметана 4 ст. л.,
- Бекон 6 полосок,
- Масло оливковое 6 ст. л.,
- Лимонный сок 2 ст. л.,
- Цедра лимона 1 ст. л.,
- Зеленый лук, перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Очищаем картофель, кладем в кастрюлю и варим до готовности.
2. Готовим заправку для салата: смешиваем в миске оливковое масло и лимонный сок.
4. На сковородке с небольшим количеством оливкового масла обжариваем бекон (2 минуты) с каждой стороны.
5. Добавляем к картофелю сметану, зеленый лук и цедру лимона, кусочки бекона выкладываем сверху. Приятного аппетита!
Напомним,