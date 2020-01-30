Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)
Творожные пончики подойдут для завтрака или перекуса!
- Мука 160 г.,
- Кефир 200 г.,
- Яйца 4 шт.,
- Творог 200 г.,
- Сахар 5 ст. л.
- Сода 1 ч. л.
- Ванилин и сахарная пудра по вкусу.
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с сахаром до образования пенки, добавляем небольшими порциями перетертый творог и ванилин. Снова перемешиваем.
3. Кефир с содой вливаем в творожную массу, замешиваем тесто с мукой.
4. Подогреваем на сковороде подсолнечное масло, выкладываем творожные пончики при помощи столовой ложки, смоченной водой.
4. Жарим пончики на небольшом огне до золотистой корки. Приятного аппетита!
Напомним,