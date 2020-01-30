Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)

30 января 2020 19:00 Алла Лысак
Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)
Нежные сырные пончики на сковороде (рецепт)
pixabay.com

Творожные пончики подойдут для завтрака или перекуса!

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Ингредиенты: 

  • Мука 160 г.,
  • Кефир 200 г.,
  • Яйца 4 шт.,
  • Творог 200 г.,
  • Сахар 5 ст. л.
  • Сода 1 ч. л.
  • Ванилин и сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с сахаром до образования пенки, добавляем небольшими порциями перетертый творог и ванилин. Снова перемешиваем.

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2. К получившейся массе добавляем 100 г кефира, оставшиеся 100 г перемешиваем с содой, чтобы кефир хотя бы немного поднялся. 

3. Кефир с содой вливаем в творожную массу, замешиваем тесто с мукой. 

4. Подогреваем на сковороде подсолнечное масло, выкладываем творожные пончики при помощи столовой ложки, смоченной водой. 

4. Жарим пончики на небольшом огне до золотистой корки. Приятного аппетита!

Напомним,

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