Нежные творожные пончики на сковороде (рецепт)

Творожные пончики подойдут для завтрака или перекуса!

Мука 160 г.,

Кефир 200 г.,

Яйца 4 шт.,

Творог 200 г.,

Сахар 5 ст. л.

Сода 1 ч. л.

Ванилин и сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с сахаром до образования пенки, добавляем небольшими порциями перетертый творог и ванилин. Снова перемешиваем.

2. К получившейся массе добавляем 100 г кефира, оставшиеся 100 г перемешиваем с содой, чтобы кефир хотя бы немного поднялся.

3. Кефир с содой вливаем в творожную массу, замешиваем тесто с мукой.

4. Подогреваем на сковороде подсолнечное масло, выкладываем творожные пончики при помощи столовой ложки, смоченной водой.

4. Жарим пончики на небольшом огне до золотистой корки. Приятного аппетита!

Напомним,