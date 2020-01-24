Блинчики в узелках с курицей (рецепт)

Блинчики в узелках с курицей (рецепт)

Блинные узелки с курицей покорят самого требовательного гурмана!

Яйца 2 шт.,

Молоко 300 мл.,

Сыр 50 г.,

Вода 100 мл.,

Мука пшеничная 150 г.,

Растительное масло 2 ст. л.,

Куриное филе 200 г.,

Луковица 1 шт.,

Морковь 1 шт.,

Соль и перец по вкусу.

Лук зеленый (перо) 5-7 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем, добавляем к ним молоко, масло, муку и соль. Хорошо перемешиваем!

2. Добавляем к тесту тертый сыр и снова мешаем.

3. Для начинки отвариваем куриное филе и обжариваем его с растительным маслом вместе с измельченным луком и тертой морковью.

4. Блины выпекаем на сковороде с растительным маслом, начинку выкладываем на середину блина.

5. Складываем его узелком и завязываем перышком лука. Блинные узелки готовы. Приятного аппетита!

Напомним,