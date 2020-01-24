Блинчики в узелках с курицей (рецепт)

24 января 2020 19:00 Алла Лысак
Блинчики в узелках с курицей (рецепт)
Блинчики в узелках с курицей (рецепт)
pixabay.com

Блинные узелки с курицей покорят самого требовательного гурмана!

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Ингредиенты:  

  • Яйца 2 шт.,
  • Молоко 300 мл.,
  •  Сыр 50 г.,
  • Вода 100 мл.,
  • Мука пшеничная 150 г.,
  • Растительное масло 2 ст. л.,
  • Куриное филе 200 г.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Морковь 1 шт.,
  • Соль и перец по вкусу.
  • Лук зеленый (перо) 5-7 шт.

Способ приготовления: 

1. Яйца взбиваем, добавляем к ним молоко, масло, муку и соль. Хорошо перемешиваем!

2. Добавляем к тесту тертый сыр и снова мешаем.

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3. Для начинки отвариваем куриное филе и обжариваем его с растительным маслом вместе с измельченным луком и тертой морковью.

4. Блины выпекаем на сковороде с растительным маслом, начинку выкладываем на середину блина. 

5. Складываем его узелком и завязываем перышком лука. Блинные узелки готовы. Приятного аппетита!

Напомним,

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