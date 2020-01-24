Блинчики в узелках с курицей (рецепт)
Блинные узелки с курицей покорят самого требовательного гурмана!
- Яйца 2 шт.,
- Молоко 300 мл.,
- Сыр 50 г.,
- Вода 100 мл.,
- Мука пшеничная 150 г.,
- Растительное масло 2 ст. л.,
- Куриное филе 200 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Соль и перец по вкусу.
- Лук зеленый (перо) 5-7 шт.
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем, добавляем к ним молоко, масло, муку и соль. Хорошо перемешиваем!
2. Добавляем к тесту тертый сыр и снова мешаем.
4. Блины выпекаем на сковороде с растительным маслом, начинку выкладываем на середину блина.
5. Складываем его узелком и завязываем перышком лука. Блинные узелки готовы. Приятного аппетита!
Напомним,