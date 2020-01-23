Филе лосося в картофельной корочке (рецепт)

Филе лосося в в картофельной корочке (рецепт)

Необычный вариант приготовления лосося, который вам понравится!

Ингредиенты:

Лосось филе 400 г

Сок лимона 1 ч. л.

Соль и перец по вкусу,

Майоран сухой (щепотка),

Чеснок 1 зубчик,

Картофель 4-5 шт.,

Растительное масло.

Способ приготовления:

1. Нарезаем рыбное филе на кубики (1 - 1,5 сантиметра), солим и перчим, добавляем к рыбе лимонный сок и измельченный зубчик чеснока.

2. Картофель очищаем и натираем на терке (желательно на терке для корейской морковки). Картофельную соломку выкладываем на сковороду с подсолнечным маслом.

3. На картошку кладем столовую ложку рыбных кубиков, затем снова выкладываем картофель и прижимаем лопаткой.

4. Жарим под крышкой, затем переворачиваем. Приятного аппетита!

Напомним,