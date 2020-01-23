Филе лосося в картофельной корочке (рецепт)

23 января 2020 19:00 Алла Лысак
Филе лосося в картофельной корочке (рецепт)
Филе лосося в в картофельной корочке (рецепт)
pixabay.com

Необычный вариант приготовления лосося, который вам понравится!

Ингредиенты: 

  • Лосось филе 400 г
  • Сок лимона 1 ч. л.
  • Соль и перец по вкусу,
  • Майоран сухой (щепотка),
  • Чеснок 1 зубчик,
  • Картофель 4-5 шт.,
  • Растительное масло.

Способ приготовления:

1. Нарезаем рыбное филе на кубики (1 - 1,5 сантиметра), солим и перчим, добавляем к рыбе лимонный сок и измельченный зубчик чеснока.

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2. Картофель очищаем и натираем на терке (желательно на терке для корейской морковки). Картофельную соломку выкладываем на сковороду с подсолнечным маслом.

3. На картошку кладем столовую ложку рыбных кубиков, затем снова выкладываем картофель и прижимаем лопаткой.

4. Жарим под крышкой, затем переворачиваем. Приятного аппетита!

Напомним,

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