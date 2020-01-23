Филе лосося в картофельной корочке (рецепт)
Необычный вариант приготовления лосося, который вам понравится!
Ингредиенты:
- Лосось филе 400 г
- Сок лимона 1 ч. л.
- Соль и перец по вкусу,
- Майоран сухой (щепотка),
- Чеснок 1 зубчик,
- Картофель 4-5 шт.,
- Растительное масло.
Способ приготовления:
1. Нарезаем рыбное филе на кубики (1 - 1,5 сантиметра), солим и перчим, добавляем к рыбе лимонный сок и измельченный зубчик чеснока.
3. На картошку кладем столовую ложку рыбных кубиков, затем снова выкладываем картофель и прижимаем лопаткой.
4. Жарим под крышкой, затем переворачиваем. Приятного аппетита!
Напомним,