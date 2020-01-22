Мясо по-французски: 4 рецепта любимого блюда

22 января 2020 20:30 Александр Кива
Мясо по-французски: 4 рецепта любимого блюда

У этого популярного рецепта масса вариантов приготовления: к праздничному столу выбирайте рецепт по вкусу.

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Мясо по-французски (оригинальное название Veau Orloff) относится к гратенам – запеканкам с корочкой. В первоначальный состав блюда входили телятина, лук, картошка, грибы, сыр и соус бешамель и называлось оно «Телятиной по-орловски» (впервые было приготовлено для графа Орлова), пишет Смак.

Со временем рецепт получил много вариантов.  Для мяса по-французски нужно выбирать мясо средней жирности, так как нежирное получится сухим, а вот жирное – слишком тяжелым. Предварительно мясо отбивают, а  все ингредиенты для блюда нарезаются тонко, но не слишком мелко (чтобы блюдо пропеклось и не высушилось).

Мясо по-французски «Почти классика»

Ингредиенты

  • Свинина – 600 г
  • Картофель – 5 шт.
  • Помидор – 3 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Майонез  – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезаем свиную вырезку небольшими кусками и отбиваем мясо молоточком.  Перчим и солим с двух сторон. Отбивные ставим в холодильник на 20 минут.
  2. Готовим соус: смешиваем майонез с раздавленным чесноком и измельченной зеленью, немного добавляем перца.
  3. Очищаем картофель, нарезаем его кружочками. Поливаем  картофель растительным маслом, перчим и солим. Лук и помидоры нарезаем полукольцами.
  4. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем в нее половину картофеля, смазываем его соусом. Затем выкладываем половину лука. Следующий слой – свинина, смазанная соусом.
  5. Сверху выкладываем оставшийся картофель, смазываем его соусом. И равномерно выкладываем помидоры с луком.
  6. Ставим форму с мясом в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Затем блюдо посыпаем тертым сыром и готовим  его еще 10 минут. 

Мясо по-французски с грибами

Ингредиенты

  • Свиная корейка – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сыр – 120 г
  • Грибы шампиньоны – 300 г
  • Майонез
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне.
  2. Нарезаем грибы на кубики и добавляем их к луку. Обжариваем грибы и лук до золотистого цвета.
  3. Свинину нарезаем кусочками толщиной 2 сантиметра.
  4. Заворачиваем мясо в пищевую пленку и отбиваем молотком для мяса. Когда мясо станет мягким, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом или фольгой.
  5. Мясо солим и перчим. Можно также добавить травы по вкусу (прованские травы, базилик, укроп и другие специи).
  6. Смазываем мясо майонезом. Выкладываем на каждый кусочек мяса порцию обжаренного лука с грибами.
  7. Сыр натираем на мелкой терке и обильно посыпаем кусочки мяса сыром.
  8. Запекаем мясо течение 40 минут при температуре 180-200 градусов.

Мясо по-французски с голландским соусом

Ингредиенты

  • Свинина – 450 г
  • Лук – 2 шт.
  • Вода – 70 мл
  • Лимонный сок – 25 мл
  • Сыр – 50-100 г
  • Соль – щепотка
  • Молотый перец – щепотка;
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Сухое вино – 25 мл
  • Сливочное масло – 180 г
  • Лимон

Способ приготовления

  1. Нарезаем мясо на кусочки толщиной 2-2,5 см.  Заворачиваем мясо в пищевую пленку и отбиваем молотком для мяса. Готовые отбивные солим и перчим, сбрызгиваем растительным маслом, перекладываем в миску. Отбивные ставим в холодильник на 20 минут.
  2. Готовим голландский соус. Предварительно в микроволновке или в духовке растапливаем сливочное масло. Желтки отделяем от белков, выливаем их в миску. Главным секретом этого соуса является паровая баня. Ставим ковш на плиту с водой. Наливаем воду так, чтобы миска с желтками не соприкасалась с ней. Венчиком взбиваем желтки на паровой бане. Постепенно желтки начинают густеть. Периодически снимаем миску с плиты, чтобы желтки сильно не нагревались, иначе они свернутся. Добавляем сухое вино, не прекращая взбивать соус. Теперь добавляем по чуть-чуть слегка охлаждённое растопленное масло. Чтобы желтки не свернулись, наливаем лимонной сок (2 ст. л). Солим по вкусу.
  3. Очищаем лук и нарезаем полукольцами. Чтобы лук был сочным после приготовления, выкладываем его в мисочку с водой и лимонным соком (3 ст. л). Пусть постоит лук в маринаде 10 минут.
  4. На сковороде с растительным маслом обжариваем мясо по несколько минут с одной и второй стороны.
  5. Подготовим из фольги полоски в несколько слоев, по высоте больше кусочка мяса. Оборачиваем мясо лентой из фольги, она не даст развалиться вашей заготовке. Наносим немного голландского соуса на кусочек.
  6. Отжимаем лук от жидкости, насыпаем на каждый кусок мяса. Последним слоем будет соус. В разогретую духовку до 180 градусов отправляем мясо на 20 минут.
  7. Тем временем натираем сыр. За пять минут до готовности мяса посыпаем сверху сыром. 

Мясо по-французски  «Light»

Ингредиенты

  • Куриное филе – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Сыр – 250 г
  • Майонез – 4 ст.л
  • Соль – по вкусу
  • Чёрный перец молотый – 1/4 ч.л

Способ приготовления

  1. Куриное филе разрезаем поперёк на куски толщиной 2 сантиметра.
  2. Выкладываем куски на разделочную доску и отбиваем кулинарным молотком с двух сторон. Отбивные увеличатся в размере и станут тоньше.
  3. Духовку разогреваем до 200 градусов. Противень смазываем  растительным маслом. Если вы будете использовать пекарскую бумагу, то смажьте её растительным маслом тоже. Выкладываем куриные отбивные на противень. Солим и перчим по вкусу.
  4. Смазываем майонезом.
  5. Посыпаем мелко нарезанным луком.
  6. Помидоры нарезаем кружочками, выкладываем сверху на куриные отбивные.
  7. Сверху на помидоры выкладываем натертый на терке сыр.
  8. Запекаем куриные отбивные в духовке 20 минут.

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