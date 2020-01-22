Мясо по-французски: 4 рецепта любимого блюда
У этого популярного рецепта масса вариантов приготовления: к праздничному столу выбирайте рецепт по вкусу.
Со временем рецепт получил много вариантов. Для мяса по-французски нужно выбирать мясо средней жирности, так как нежирное получится сухим, а вот жирное – слишком тяжелым. Предварительно мясо отбивают, а все ингредиенты для блюда нарезаются тонко, но не слишком мелко (чтобы блюдо пропеклось и не высушилось).
Мясо по-французски «Почти классика»
Ингредиенты
- Свинина – 600 г
- Картофель – 5 шт.
- Помидор – 3 шт.
- Сыр твердый – 150 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезаем свиную вырезку небольшими кусками и отбиваем мясо молоточком. Перчим и солим с двух сторон. Отбивные ставим в холодильник на 20 минут.
- Готовим соус: смешиваем майонез с раздавленным чесноком и измельченной зеленью, немного добавляем перца.
- Очищаем картофель, нарезаем его кружочками. Поливаем картофель растительным маслом, перчим и солим. Лук и помидоры нарезаем полукольцами.
- Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем в нее половину картофеля, смазываем его соусом. Затем выкладываем половину лука. Следующий слой – свинина, смазанная соусом.
- Сверху выкладываем оставшийся картофель, смазываем его соусом. И равномерно выкладываем помидоры с луком.
- Ставим форму с мясом в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут. Затем блюдо посыпаем тертым сыром и готовим его еще 10 минут.
Мясо по-французски с грибами
Ингредиенты
- Свиная корейка – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Сыр – 120 г
- Грибы шампиньоны – 300 г
- Майонез
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на среднем огне.
- Нарезаем грибы на кубики и добавляем их к луку. Обжариваем грибы и лук до золотистого цвета.
- Свинину нарезаем кусочками толщиной 2 сантиметра.
- Заворачиваем мясо в пищевую пленку и отбиваем молотком для мяса. Когда мясо станет мягким, выкладываем его на противень, застеленный пергаментом или фольгой.
- Мясо солим и перчим. Можно также добавить травы по вкусу (прованские травы, базилик, укроп и другие специи).
- Смазываем мясо майонезом. Выкладываем на каждый кусочек мяса порцию обжаренного лука с грибами.
- Сыр натираем на мелкой терке и обильно посыпаем кусочки мяса сыром.
- Запекаем мясо течение 40 минут при температуре 180-200 градусов.
Мясо по-французски с голландским соусом
Ингредиенты
- Свинина – 450 г
- Лук – 2 шт.
- Вода – 70 мл
- Лимонный сок – 25 мл
- Сыр – 50-100 г
- Соль – щепотка
- Молотый перец – щепотка;
- Яичные желтки – 3 шт.
- Сухое вино – 25 мл
- Сливочное масло – 180 г
- Лимон
Способ приготовления
- Нарезаем мясо на кусочки толщиной 2-2,5 см. Заворачиваем мясо в пищевую пленку и отбиваем молотком для мяса. Готовые отбивные солим и перчим, сбрызгиваем растительным маслом, перекладываем в миску. Отбивные ставим в холодильник на 20 минут.
- Готовим голландский соус. Предварительно в микроволновке или в духовке растапливаем сливочное масло. Желтки отделяем от белков, выливаем их в миску. Главным секретом этого соуса является паровая баня. Ставим ковш на плиту с водой. Наливаем воду так, чтобы миска с желтками не соприкасалась с ней. Венчиком взбиваем желтки на паровой бане. Постепенно желтки начинают густеть. Периодически снимаем миску с плиты, чтобы желтки сильно не нагревались, иначе они свернутся. Добавляем сухое вино, не прекращая взбивать соус. Теперь добавляем по чуть-чуть слегка охлаждённое растопленное масло. Чтобы желтки не свернулись, наливаем лимонной сок (2 ст. л). Солим по вкусу.
- Очищаем лук и нарезаем полукольцами. Чтобы лук был сочным после приготовления, выкладываем его в мисочку с водой и лимонным соком (3 ст. л). Пусть постоит лук в маринаде 10 минут.
- На сковороде с растительным маслом обжариваем мясо по несколько минут с одной и второй стороны.
- Подготовим из фольги полоски в несколько слоев, по высоте больше кусочка мяса. Оборачиваем мясо лентой из фольги, она не даст развалиться вашей заготовке. Наносим немного голландского соуса на кусочек.
- Отжимаем лук от жидкости, насыпаем на каждый кусок мяса. Последним слоем будет соус. В разогретую духовку до 180 градусов отправляем мясо на 20 минут.
- Тем временем натираем сыр. За пять минут до готовности мяса посыпаем сверху сыром.
Мясо по-французски «Light»
Ингредиенты
- Куриное филе – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Сыр – 250 г
- Майонез – 4 ст.л
- Соль – по вкусу
- Чёрный перец молотый – 1/4 ч.л
Способ приготовления
- Куриное филе разрезаем поперёк на куски толщиной 2 сантиметра.
- Выкладываем куски на разделочную доску и отбиваем кулинарным молотком с двух сторон. Отбивные увеличатся в размере и станут тоньше.
- Духовку разогреваем до 200 градусов. Противень смазываем растительным маслом. Если вы будете использовать пекарскую бумагу, то смажьте её растительным маслом тоже. Выкладываем куриные отбивные на противень. Солим и перчим по вкусу.
- Смазываем майонезом.
- Посыпаем мелко нарезанным луком.
- Помидоры нарезаем кружочками, выкладываем сверху на куриные отбивные.
- Сверху на помидоры выкладываем натертый на терке сыр.
- Запекаем куриные отбивные в духовке 20 минут.