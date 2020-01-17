Сырные лепешки за 5 минут с ветчиной (рецепт)

17 января 2020 19:00 Алла Лысак
Сырные лепешки за 5 минут с ветчиной (рецепт)
Сырные лепешки за 5 минут с ветчиной (рецепт)

Обязательно запишите рецепт, который спасет вас в момент полного отсутствия времени на готовку!

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Ингредиенты: 

  • Кефир 200 мл.,
  • Сода 0,5 ч. л.,
  • Сыр твердый 150 г.,
  • Ветчина 200 г.,
  • Мука пшеничная 100 г.
  • Соль, сахар по вкусу.

Ингредиенты:

1. Добавляем соль, сахар и соду к кефиру, перемешиваем.

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2. Замешиваем кефирное тесто, добавляя к нему сыр и муку.

3. Полученное тесто делим на кусочки, из которых раскатываем лепешки желаемого размера. Кладем внутрь начинку, соединяем края и снова раскатываем.

4. Жарим в разогретой сковороде на подсолнечном масле с двух сторон до готовности. Приятного аппетита!

Напомним,

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