Сырные лепешки за 5 минут с ветчиной (рецепт)
Обязательно запишите рецепт, который спасет вас в момент полного отсутствия времени на готовку!
- Кефир 200 мл.,
- Сода 0,5 ч. л.,
- Сыр твердый 150 г.,
- Ветчина 200 г.,
- Мука пшеничная 100 г.
- Соль, сахар по вкусу.
Ингредиенты:
1. Добавляем соль, сахар и соду к кефиру, перемешиваем.
3. Полученное тесто делим на кусочки, из которых раскатываем лепешки желаемого размера. Кладем внутрь начинку, соединяем края и снова раскатываем.
4. Жарим в разогретой сковороде на подсолнечном масле с двух сторон до готовности. Приятного аппетита!
Напомним,