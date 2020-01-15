Салат с курицей и орехами для всей семьи (рецепт)

15 января 2020 19:00 Алла Лысак
Салат с курицей и орехами для всей семьи (рецепт)
Салат с курицей и орехами для всей семьи (рецепт)

Удивите родных вкусным и полезным салатом!

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Ингредиенты:

  • Курица копченая 300 г., 
  • Капуста пекинская 300 г.,
  • Груша 1 шт.,
  • Орехи грецкие 50 г.,
  • Масло растительное 4-5 ст. л.,
  • Горчица французская, зернистая – 2 ч. л.,
  • Перец черный молотый 1 ч. л.
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Нарезаем пекинскую капусту, копченную курицу и грушу. 

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2. Смешиваем эти продукты, добавляем орехи. 

3. Заправкой для салата будет выступать смесь растительного масла с французской горчицей и молотым перцем. Перемешиваем ингредиенты. 

4. Поливаем салат заправкой и снова перемешиваем. Приятного аппетита!

Напомним,

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