Салат с курицей и орехами для всей семьи (рецепт)
Удивите родных вкусным и полезным салатом!
- Курица копченая 300 г.,
- Капуста пекинская 300 г.,
- Груша 1 шт.,
- Орехи грецкие 50 г.,
- Масло растительное 4-5 ст. л.,
- Горчица французская, зернистая – 2 ч. л.,
- Перец черный молотый 1 ч. л.
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезаем пекинскую капусту, копченную курицу и грушу.
3. Заправкой для салата будет выступать смесь растительного масла с французской горчицей и молотым перцем. Перемешиваем ингредиенты.
4. Поливаем салат заправкой и снова перемешиваем. Приятного аппетита!
Напомним,