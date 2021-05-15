Куриный шашлык в кефирном маринаде (рецепт)
Куриный шашлык - любимое мясное блюдо миллионов людей. Рецепт куриного шашлыка читайте на tv.ua. Мы знаем, как его приготовить дома быстро и вкусно.
На 12 персон:
- курица — 3 кг
- кефир — 1 л
- лук репчатый — 5 шт.
- перец болгарский — 5 шт.
- масло растительное — 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Способ приготовления:
Четыре луковицы очистить, нарезать кольцами. Положить в глубокую емкость. Посолить и поперчить. Помять руками, чтобы лук дал сок.
Еще одну луковицу и болгарский перец вымыть, очистить, крупно нарезать.
Маринованное мясо и овощи по очереди нанизать на шампуры или шпажки.
Жарить на гриле или открытом огне до готовности. Можно посыпать свежим укропом и подавать.