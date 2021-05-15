Куриный шашлык в кефирном маринаде (рецепт)

15 мая 2021 20:15 Александр Кива
Куриный шашлык в кефирном маринаде (рецепт)
Куриный шашлык в кефирном маринаде
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Куриный шашлык - любимое мясное блюдо миллионов людей. Рецепт куриного шашлыка читайте на tv.ua. Мы знаем, как его приготовить дома быстро и вкусно.

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TV.UA подскажет, как приготовить шашлык из курицы в кефирном маринаде.

На 12 персон: 

  • курица — 3 кг
  • кефир — 1 л
  • лук репчатый — 5 шт.
  • перец болгарский — 5 шт.
  • масло растительное — 3  ст. л.
  • перец черный молотый
  • соль

Способ приготовления:

Четыре луковицы очистить, нарезать кольцами. Поло­жить в глубокую емкость. Посолить и поперчить. По­мять руками, чтобы лук дал сок.

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Влить масло и кефир. Тщательно перемешать. Ку­рицу нарезать порционными кусками. Залить маринадом. Оставить на 3-4 часа.

Еще одну луковицу и болгарский перец вымыть, очистить, крупно нарезать.

Ма­ри­нованное мясо и овощи по очереди нанизать на шампуры или шпажки.

Жарить на гриле или открытом огне до готовности. Можно посыпать свежим укропом и подавать.

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