Полезная программа: шашлык - смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.05.2021)
5 мая в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа, который посвящен продуктам против отеков
Сезон вкусных и ароматных шашлыков объявляется открытым! Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами выяснят, как правильно выбирать и мариновать мясо, поделятся рецептами традиционных шашлыков, откроют зрителям новые способы их приготовления, а также расскажут о самых лучших маринадах. Звездный гость ток-шоу – актер и телеведущий Сергей Писаренко.
Новый выпуск Полезной программы от 05.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.