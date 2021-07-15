Шашлык из карпа: рыба на гриле по рецепту шеф-повара Андрея Дромова
Простой и невероятно вкусный рецепт шашлыка из карпа в маринаде из аджики - скорее записывайте! Как приготовить рыбу на гриле делится шеф-повар Андрей Дромов.
Конечно же, рыбалка не обошлась без интересных историй. Оказалось, оба ведущих в юности были заядлыми рыбаками!
Однажды ради рыбалки я прогулял школу, – вспоминает Андрей Доманский. – В то время как раз шел вылов ставриды. Мы с другом решили взять лодку и тоже немного порыбачить. Ставриды было настолько много, что ловили ее ведрами! И вот мы с другом идем уже обратно, неся одно ведро на двоих. Увидев нас с уловом, один старый рыбак говорит: «Это все, что вы поймали? Все, что смогли?» Мне так обидно стало... Я, проходя мимо его улова, который хранился в деревянных больших ящиках, пнул один из них. Так вот, потом этот нехороший человек пришел в школу, нашел меня и заложил! Директор потом вызывал родителей в школу.
А вот Андрея Дромова родители в детстве никогда не ругали за рыбалку, потому что они ходили рыбачить всей семьей.
С папой рыбачить было продуктивно, а с братом – весело, – рассказывает шеф-повар. – Брат, как правило, брал меня на морскую рыбалку, где в лодке хорошо клевало и не менее хорошо укачивало. А с папой мы обычно отправлялись рыбачить в запрещенные для этого дела места. Единственный минус такой рыбалки – нередко приходилось быстро убегать от рыбнадзора в лес. Но все равно было очень круто и прикольно!
Ингредиенты:
- 800 г филе карпа на шкуре;
- 3-4 ч. л. аджики;
- 80 мл лукового сока;
- по 30 мл соевого соуса и оливкового масла;
- соль, черный перец, приправа для рыбы – по вкусу.
Способ приготовления:
- Для маринада смешайте в миске луковый сок, аджику, соевый соус, оливковое масло, соль и специи.
- Нарежьте филе карпа небольшими кусками и оставьте мариноваться на 20 минут.
- Затем наденьте кусочки карпа на шпажки или шампуры и обжарьте на гриле до готовности. Приятного аппетита!
Больше рыбацких историй и рецептов вкусных рыбных блюд – в выпуске «Готовим вместе», посвященном приготовлению рыбы на гриле, смотрите онлайн по ссылке.