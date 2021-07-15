Шашлык из карпа: рыба на гриле по рецепту шеф-повара Андрея Дромова

Шашлык из карпа: рыба на гриле по рецепту шеф-повара Андрея Дромова

Простой и невероятно вкусный рецепт шашлыка из карпа в маринаде из аджики - скорее записывайте! Как приготовить рыбу на гриле делится шеф-повар Андрей Дромов.

11 июля в Украине отмечали День рыбака. Ведущие кулинарного проекта «Готовим вместе» не могли пропустить этот праздник: Андрей Дромов и Андрей Доманский отправились за город – на рыбалку, где приготовили потрясающие рыбные блюда на гриле.

Конечно же, рыбалка не обошлась без интересных историй. Оказалось, оба ведущих в юности были заядлыми рыбаками!

Однажды ради рыбалки я прогулял школу, – вспоминает Андрей Доманский. – В то время как раз шел вылов ставриды. Мы с другом решили взять лодку и тоже немного порыбачить. Ставриды было настолько много, что ловили ее ведрами! И вот мы с другом идем уже обратно, неся одно ведро на двоих. Увидев нас с уловом, один старый рыбак говорит: «Это все, что вы поймали? Все, что смогли?» Мне так обидно стало... Я, проходя мимо его улова, который хранился в деревянных больших ящиках, пнул один из них. Так вот, потом этот нехороший человек пришел в школу, нашел меня и заложил! Директор потом вызывал родителей в школу.

А вот Андрея Дромова родители в детстве никогда не ругали за рыбалку, потому что они ходили рыбачить всей семьей.

С папой рыбачить было продуктивно, а с братом – весело, – рассказывает шеф-повар. – Брат, как правило, брал меня на морскую рыбалку, где в лодке хорошо клевало и не менее хорошо укачивало. А с папой мы обычно отправлялись рыбачить в запрещенные для этого дела места. Единственный минус такой рыбалки – нередко приходилось быстро убегать от рыбнадзора в лес. Но все равно было очень круто и прикольно!

Ингредиенты:

800 г филе карпа на шкуре;

3-4 ч. л. аджики;

80 мл лукового сока;

по 30 мл соевого соуса и оливкового масла;

соль, черный перец, приправа для рыбы – по вкусу.

Способ приготовления:

Для маринада смешайте в миске луковый сок, аджику, соевый соус, оливковое масло, соль и специи. Нарежьте филе карпа небольшими кусками и оставьте мариноваться на 20 минут. Затем наденьте кусочки карпа на шпажки или шампуры и обжарьте на гриле до готовности. Приятного аппетита!

И, конечно же, в новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов поделился оригинальными рецептами приготовления рыбных блюд на гриле - одним из которых был шашлык из карпа в маринаде из аджики.

Больше рыбацких историй и рецептов вкусных рыбных блюд – в выпуске «Готовим вместе», посвященном приготовлению рыбы на гриле, смотрите онлайн по ссылке.