Рецепт меренгового рулета с клубникой от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

Как приготовить восхитительный меренговый рулет - делимся рецептом! Десерт получится очень нежным и таким воздушным, что буквально будет таять во рту.

Ингредиенты для меренги:

240 г – белка

400 г – сахара

15 г – кукурузного крахмала

50 г – молотых фисташек

Ингредиенты для клубничного геля:

120 г – клубники

40 г – сахара

5 г – кукурузного крахмала

5 г – холодной воды

2 г – лимонного сока

Ингредиенты для фисташковой пасты:

100 г – фисташек

10 г – подсолнечного масла без запаха

Ингредиенты для фисташкового крема:

350 г – маскарпоне

100 г – 30% сливок

50 г – сахарной пудры

40 г – фисташковой пасты

Способ приготовления меренги:

Если вы еще не пробовали меренговий рулет, то, поверьте, очень много потеряли. Его нежная структура в сочетании с воздушным кремом и клубничным гелем делает этот десерт бесподобным. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

1. Взбейте белок до пены. Добавьте сахар в три этапа до полного его растворения. Взбивайте, чтобы образовались плотные пики.

2. Переложите массу в кондитерский мешок без насадки. Выдавите на пергамент змейкой.

3. Посыпьте молотыми фисташками.

4. Выпекайте в духовке при температуре 130 градусов 35 минут.

5. Выньте из духовки, переверните на пергамент и снимите бумагу для выпечки.

6. Остудите.

Способ приготовления клубничного геля:

1. Взбейте клубнику блендером и протрите через сито.

2. Смешайте крахмал с холодной водой.

3. Поставьте на плиту сотейник. Всыпьте сахар и добавьте разведенный крахмал. После закипания проварите 1 минуту, охладите.

4. Добавьте в сотейник клубничную массу и перемешайте.

5. Переложите в кондитерский мешок.

Способ приготовления фисташковой пасты:

1. Просушите фисташки в духовке.

2. Перетрите их с подсолнечным маслом до состояния пасты.

Способ приготовления фисташкового крема:

1. Маскарпоне взбейте со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и перемешайте до однородности.

Приготовление десерта:

1. Меренговый корж смажьте кремом. Сверху выдавите полоски клубничного геля. Сверните в рулет.

2. Нарежьте на порционные куски и украсьте клубникой (или другими сезонными фруктами), молотыми фисташками.