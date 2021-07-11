Рецепт меренгового рулета с клубникой от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Как приготовить восхитительный меренговый рулет - делимся рецептом! Десерт получится очень нежным и таким воздушным, что буквально будет таять во рту.
Ингредиенты для меренги:
- 240 г – белка
- 400 г – сахара
- 15 г – кукурузного крахмала
- 50 г – молотых фисташек
Ингредиенты для клубничного геля:
- 120 г – клубники
- 40 г – сахара
- 5 г – кукурузного крахмала
- 5 г – холодной воды
- 2 г – лимонного сока
Ингредиенты для фисташковой пасты:
- 100 г – фисташек
- 10 г – подсолнечного масла без запаха
Ингредиенты для фисташкового крема:
- 350 г – маскарпоне
- 100 г – 30% сливок
- 50 г – сахарной пудры
- 40 г – фисташковой пасты
Способ приготовления меренги:
1. Взбейте белок до пены. Добавьте сахар в три этапа до полного его растворения. Взбивайте, чтобы образовались плотные пики.
2. Переложите массу в кондитерский мешок без насадки. Выдавите на пергамент змейкой.
3. Посыпьте молотыми фисташками.
4. Выпекайте в духовке при температуре 130 градусов 35 минут.
5. Выньте из духовки, переверните на пергамент и снимите бумагу для выпечки.
6. Остудите.
Способ приготовления клубничного геля:
1. Взбейте клубнику блендером и протрите через сито.
2. Смешайте крахмал с холодной водой.
3. Поставьте на плиту сотейник. Всыпьте сахар и добавьте разведенный крахмал. После закипания проварите 1 минуту, охладите.
4. Добавьте в сотейник клубничную массу и перемешайте.
5. Переложите в кондитерский мешок.
Способ приготовления фисташковой пасты:
1. Просушите фисташки в духовке.
2. Перетрите их с подсолнечным маслом до состояния пасты.
Способ приготовления фисташкового крема:
1. Маскарпоне взбейте со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и перемешайте до однородности.
Приготовление десерта:
1. Меренговый корж смажьте кремом. Сверху выдавите полоски клубничного геля. Сверните в рулет.
2. Нарежьте на порционные куски и украсьте клубникой (или другими сезонными фруктами), молотыми фисташками.