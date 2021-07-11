Рецепт меренгового рулета с клубникой от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

11 июля 2021 23:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Рецепт меренгового рулета с клубникой от шефа
Рецепт меренгового рулета с клубникой от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба

Как приготовить восхитительный меренговый рулет - делимся рецептом! Десерт получится очень нежным и таким воздушным, что буквально будет таять во рту.

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Если вы еще не пробовали меренговий рулет, то, поверьте, очень много потеряли. Его нежная структура в сочетании с воздушным кремом и клубничным гелем делает этот десерт бесподобным. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты для меренги:

  • 240 г – белка
  • 400 г – сахара
  • 15 г – кукурузного крахмала
  • 50 г – молотых фисташек

Ингредиенты для клубничного геля:

  • 120 г – клубники
  • 40 г – сахара
  • 5 г – кукурузного крахмала
  • 5 г – холодной воды
  • 2 г – лимонного сока

Ингредиенты для фисташковой пасты:

  • 100 г – фисташек
  • 10 г – подсолнечного масла без запаха

Ингредиенты для фисташкового крема:

  • 350 г – маскарпоне
  • 100 г – 30% сливок
  • 50 г – сахарной пудры
  • 40 г – фисташковой пасты

Способ приготовления меренги:

1. Взбейте белок до пены. Добавьте сахар в три этапа до полного его растворения. Взбивайте, чтобы образовались плотные пики.
2. Переложите массу в кондитерский мешок без насадки. Выдавите на пергамент змейкой.
3. Посыпьте молотыми фисташками.
4. Выпекайте в духовке при температуре 130 градусов 35 минут.
5. Выньте из духовки, переверните на пергамент и снимите бумагу для выпечки.
6. Остудите.

Способ приготовления клубничного геля:

1. Взбейте клубнику блендером и протрите через сито.
2. Смешайте крахмал с холодной водой.
3. Поставьте на плиту сотейник. Всыпьте сахар и добавьте разведенный крахмал. После закипания проварите 1 минуту, охладите.
4. Добавьте в сотейник клубничную массу и перемешайте.
5. Переложите в кондитерский мешок.

Способ приготовления фисташковой пасты:

1. Просушите фисташки в духовке.
2. Перетрите их с подсолнечным маслом до состояния пасты.

Способ приготовления фисташкового крема:

1. Маскарпоне взбейте со сливками и сахарной пудрой. Добавьте фисташковую пасту и перемешайте до однородности.

Приготовление десерта:

1. Меренговый корж смажьте кремом. Сверху выдавите полоски клубничного геля. Сверните в рулет.
2. Нарежьте на порционные куски и украсьте клубникой (или другими сезонными фруктами), молотыми фисташками.

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