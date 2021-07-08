Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного блюда от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
8 июля 2021 23:10
Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного рецепта от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
пресс-служба
Вкусный рецепт домашнего мороженого от Владимира Ярославского. Как приготовить дома мороженое – читайте в материале.
Читайте такжеБрускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса ЯкутоваСъемки знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф-11» на СТБ в самом разгаре. Судья нового сезона Владимир Ярославский поделился рецептом, который обязательно нужно приготовить летом. Он раскрыл секреты домашнего итальянского мороженого, или семифредо.
Это достаточно легкий рецепт! Семифредо – вкусное натуральное мороженое, которое долго держит текстуру в морозильной камере. Вам точно понравится! – обещает Ярославский.
Ингредиенты:
(На стеклянную форму 1,5 л)
- 7 желтков
- 100 г сахара;
- 20-25 г коньяка
- 300 г сливок 30-35% жирности;
- 80 г молочного шоколада
- 80 г фисташек для украшения;
- дополнительно можно использовать свежие ягоды внутрь - примерно 200 г.
Способ приготовления:
- В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар, желтки, коньяк. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте.
- Если пользуетесь термометром, нагреваем до 72 ℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньше температура - ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать!
- Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой.
- Отдельно взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Кстати, для лучшего результата нужно, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут стабильные при взбивании.
- Далее аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Попробуйте на вкус. Здесь самое время добавить ягоды по желанию.
- Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь.
- После заморозки достаньте из формы, полейте растопленным шоколадом и посыпьте измельченными фисташками. Орехи лучше поджарить заранее. Кстати, их можно добавлять и в середину десерта, как и шоколад. Приятного аппетита!
Рецепт домашнего мороженого от Владимира Ярославского / пресс-служба
Напомним,