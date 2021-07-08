Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного блюда от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского

8 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного блюда от судьи
Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного рецепта от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
пресс-служба

Вкусный рецепт домашнего мороженого от Владимира Ярославского. Как приготовить дома мороженое – читайте в материале.

Читайте такжеБрускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Съемки знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф-11» на СТБ в самом разгаре. Судья нового сезона Владимир Ярославский поделился рецептом, который обязательно нужно приготовить летом. Он раскрыл секреты домашнего итальянского мороженого, или семифредо.

Это достаточно легкий рецепт! Семифредо – вкусное натуральное мороженое, которое долго держит текстуру в морозильной камере. Вам точно понравится! – обещает Ярославский.

Ингредиенты:

(На стеклянную форму 1,5 л)

  • 7 желтков
  • 100 г сахара;
  • 20-25 г коньяка
  • 300 г сливок 30-35% жирности;
  • 80 г молочного шоколада 
  • 80 г фисташек для украшения;
  • дополнительно можно использовать свежие ягоды внутрь - примерно 200 г.

Способ приготовления:

  1. В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар, желтки, коньяк. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте.
  2. Если пользуетесь термометром, нагреваем до 72 ℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньше температура - ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать!
  3. Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой.
  4. Отдельно взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Кстати, для лучшего результата нужно, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут стабильные при взбивании.
  5. Далее аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Попробуйте на вкус. Здесь самое время добавить ягоды по желанию.
  6. Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь.
  7. После заморозки достаньте из формы, полейте растопленным шоколадом и посыпьте измельченными фисташками. Орехи лучше поджарить заранее. Кстати, их можно добавлять и в середину десерта, как и шоколад. Приятного аппетита!

Рецепт домашнего мороженого от Владимира Ярославского / пресс-служба

Напомним,

Облако тегов

МастерШеф мороженое рецепты звезд простые рецепты еда и рецепты Владимир Ярославский рецепт МастерШеф-11

Материалы по теме

Классическая баклажанная икра: рецепт для дома
Еда и рецепты

Классическая баклажанная икра: рецепт для дома
ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару
Еда и рецепты

ТОП-3 рецепта холодного кофе в жару
Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
Еда и рецепты

Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
МастерШеф. CELEBRITY: Павел Вишняков поразил кулинарным талантом самого Эктора Хименес-Браво
Новости

МастерШеф. CELEBRITY: Павел Вишняков поразил кулинарным талантом самого Эктора Хименес-Браво

Популярное на сайте

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн

Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK