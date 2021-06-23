Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
23 июня 2021 23:10
Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Что приготовить вкусненькое на завтрак? Прекрасный вариант завтрака - простой и легкий в исполнении, хорош как с соленым так и с копченным лососем.
Читайте такжеСэндвичи, салат и свиные ребра: ТОП-3 рецепта блюд из ягод, которые обогатят организм витаминамиАдский Шеф «Адской кухни» (Новий канал) Алекс Якутов предпочитает брускетты со скандинавским гравлаксом собственной засолки, рецептом которого он делится.
Ингредиенты:
- 2 кг – лосося
- 1 кг – морской соли
- 500 г – сахара
- Цедра одного лимона
- Цедра одного апельсина
- 1 шт. – свеклы
- 100 г – укропа
- 1 ч. л. – черного перца
Ингредиенты для мусса из авокадо:
- 1 шт. – авокадо
- Несколько веточек: базилика, укропа, кинзы
- 100 г – оливкового масла
- 50 мл – холодной воды
- 50 г – домашнего майонеза
- Сок лайма
Способ приготовления:
- Очистите рыбу от костей и кожицы. Должен быть сплошной пласт лосося.
- Натрите на крупной терке свеклу.
- Свеклу, укроп, цедру, соль, сахар, перец – перемешайте. Разложите часть массы. Затем положите тушу рыбы и снова слой массы. Поставьте под пресс в холодильник на ночь.
- Приготовьте мусс. Авокадо, микс зелени, масло, воду, майонез, сок лайма взбейте блендером.
- Пожарьте на гриле хлеб. Выложите на него мусс.
- Очистите рыбу от маринада и нарежьте полосками. Выложите их на мусс. Приятного аппетита!
Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба
Напомним,