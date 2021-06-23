Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

23 июня 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа
Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Что приготовить вкусненькое на завтрак? Прекрасный вариант завтрака - простой и легкий в исполнении, хорош как с соленым так и с копченным лососем.

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Адский Шеф «Адской кухни» (Новий канал) Алекс Якутов предпочитает брускетты со скандинавским гравлаксом собственной засолки, рецептом которого он делится.

Ингредиенты:

  • 2 кг – лосося
  • 1 кг – морской соли
  • 500 г – сахара
  • Цедра одного лимона
  • Цедра одного апельсина
  • 1 шт. – свеклы
  • 100 г – укропа
  • 1 ч. л. – черного перца

Ингредиенты для мусса из авокадо:

  • 1 шт. – авокадо
  • Несколько веточек: базилика, укропа, кинзы
  • 100 г – оливкового масла
  • 50 мл – холодной воды
  • 50 г – домашнего майонеза
  • Сок лайма

Способ приготовления:

  1. Очистите рыбу от костей и кожицы. Должен быть сплошной пласт лосося.
  2. Натрите на крупной терке свеклу.
  3. Свеклу, укроп, цедру, соль, сахар, перец – перемешайте. Разложите часть массы. Затем положите тушу рыбы и снова слой массы. Поставьте под пресс в холодильник на ночь.
  4. Приготовьте мусс. Авокадо, микс зелени, масло, воду, майонез, сок лайма взбейте блендером.
  5. Пожарьте на гриле хлеб. Выложите на него мусс.
  6. Очистите рыбу от маринада и нарежьте полосками. Выложите их на мусс. Приятного аппетита!

Брускетты с лососем-гравлаксом: рецепт быстрого завтрака от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова / пресс-служба

Напомним,

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